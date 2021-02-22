Кандидат в президенты «Барселоны»: «Потратим 250 миллионов на трех звезд. Мбаппе и Холанд? Это абсолютно реально»

Кандидат в президенты «Барселоны» Тони Фрейша рассказал о работе клуба на трансферном рынке в следующем сезоне.

«В следующем сезоне мы потратим 250 миллионов евро на двух звездных игроков в атаку и на одну звезду в защиту. У «Барселоны» должен быть конкурентоспособную команду, которую хотят видеть болельщики.

Мбаппе и Холанд? Не будем говорить об игроках до тех пор, пока не подпишем их, но это абсолютно реально», – цитирует Фрейша Sport.es.