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    Кандидат в президенты «Барселоны»: «Потратим 250 миллионов на трех звезд. Мбаппе и Холанд? Это абсолютно реально»

    Кандидат в президенты «Барселоны» Тони Фрейша рассказал о работе клуба на трансферном рынке в следующем сезоне.

    «В следующем сезоне мы потратим 250 миллионов евро на двух звездных игроков в атаку и на одну звезду в защиту. У «Барселоны» должен быть конкурентоспособную команду, которую хотят видеть болельщики.

    Мбаппе и Холанд? Не будем говорить об игроках до тех пор, пока не подпишем их, но это абсолютно реально», – цитирует Фрейша Sport.es.

    • На футболистов также претендует «Реал». По информации AS, шестилетние контракты Мбаппе и Холанда обойдутся мадридцам в 852 миллиона евро.
    • Мбаппе – самый дорогой игрок в мире. Его рыночная стоимость – 180 миллионов евро.
    • Холанд оценивается в 110 миллионов евро.

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    Источник: Sport.es

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    Сегодня, 18:46
    Комментарии2
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      Рейтинг: +10409

      DeStar 50 минут назад

      Ну барса может конечно , но что-то больше похоже на вброс ради пунктиков к рейтингу кандидата , да и упомянул он именно тех игроков на которых целиться Реал, чтобы ещё больше плюсов собрать , мол ещё и реал опередим. Насколько я помню барса не особо интересовалась этими игроками , хотя конечно всегда может начать это делать )

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      Рейтинг: +11307

      Cules2013 > DeStar 17 минут назад

      этот Фрейша имеет крайне низкие шансы на победу, поэтому сейчас начнёт обещать что угодно.
      Откуда мы возьмём 250 млн? И даже, если найдём, то Мбаппе и Холанд могут просто не захотеть к нам переходить. И всё тут.

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