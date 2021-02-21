«Ливерпуль» впервые с 1923 года проиграл четыре подряд домашних матча чемпионата

«Ливерпуль» в матче с «Эвертоном» (0:2) потерпел четвертое поражение подряд в АПЛ на своем поле. Команда последний раз проигрывала на своем поле в чемпионате четыре раза подряд в 1923 году.

Столько же – четыре домашних поражения – «Ливерпуль» потерпел в предыдущей 101 игре на «Энфилде» в АПЛ под руководством Юргена Клоппа.