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    «Ливерпуль» впервые с 1923 года проиграл четыре подряд домашних матча чемпионата

    «Ливерпуль» в матче с «Эвертоном» (0:2) потерпел четвертое поражение подряд в АПЛ на своем поле. Команда последний раз проигрывала на своем поле в чемпионате четыре раза подряд в 1923 году.

    Столько же – четыре домашних поражения – «Ливерпуль» потерпел в предыдущей 101 игре на «Энфилде» в АПЛ под руководством Юргена Клоппа.

    • «Эвертон» не мог выиграть в дерби 23 матча подряд. Это была самая длинная беспроигрышная серия против 1 соперника для «Ливерпуля».
    • «Ливерпуль» не забивает дома в АПЛ с игры 528 минут.
    • «Ливерпуль» не проигрывал «Эвертону» дома с 1999 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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