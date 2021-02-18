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    Кокорин – в заявке «Фиорентины» на матч против «Специи»

    Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин сможет принять участие в матче 23-го тура Серии А против «Специи». Он включен в заявку команды.

    Ранее главный тренер Чезаре Пранделли заявил, что не планирует выпускать 29-летнего россиянина на поле в ближайшей игре.

    • «Фиорентина» примет «Специю» в пятницу в 20:30 мск.
    • Итальянский клуб купил Кокорина у «Спартака» за 4,5 миллиона евро.
    • Форвард всю неделю тренировался по индивидуальной программе.

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    Источник: Официальный твиттер «Фиорентины»

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