Кокорин – в заявке «Фиорентины» на матч против «Специи»

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин сможет принять участие в матче 23-го тура Серии А против «Специи». Он включен в заявку команды.
Ранее главный тренер Чезаре Пранделли заявил, что не планирует выпускать 29-летнего россиянина на поле в ближайшей игре.
- «Фиорентина» примет «Специю» в пятницу в 20:30 мск.
- Итальянский клуб купил Кокорина у «Спартака» за 4,5 миллиона евро.
- Форвард всю неделю тренировался по индивидуальной программе.
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Источник: Официальный твиттер «Фиорентины»