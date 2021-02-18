Кокорин – в заявке «Фиорентины» на матч против «Специи»

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин сможет принять участие в матче 23-го тура Серии А против «Специи». Он включен в заявку команды.

Ранее главный тренер Чезаре Пранделли заявил, что не планирует выпускать 29-летнего россиянина на поле в ближайшей игре.

«Фиорентина» примет «Специю» в пятницу в 20:30 мск.

Итальянский клуб купил Кокорина у «Спартака» за 4,5 миллиона евро.

Форвард всю неделю тренировался по индивидуальной программе.