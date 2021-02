Кокорин – в заявке «Фиорентины» на матч против «Специи»

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин сможет принять участие в матче 23-го тура Серии А против «Специи». Он включен в заявку команды.

Ранее главный тренер Чезаре Пранделли заявил, что не планирует выпускать 29-летнего россиянина на поле в ближайшей игре.

| SQUAD LISTI convocati viola per #FiorentinaSpezia | The viola players to face SpeziaPowered by Tomket tires#Fiorentina #ForzaViola pic.twitter.com/SEv2lhoqDb