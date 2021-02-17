«Лацио» грозят два технических поражения и снятие очков за нарушение антиковидных правил

Продолжается расследование в отношении «Лацио», начатое в ноябре 2020 года. Клуб обвиняют в нарушении антиковидного протокола. Дело передано в дисциплинарную комиссию Итальянской федерации футбола.

«Лацио» грозят технические поражение в играх с «Торино» и «Ювентусом» (обе состоялись в ноябре) и снятие очков.