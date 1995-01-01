Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: где сейчас крутые легионеры РФПЛ?
    Тест: где сейчас крутые легионеры РФПЛ?
    2 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Спартака»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Спартака»?
    3 Тест: топ-модель или футболистка?
    Тест: топ-модель или футболистка?

    «Лацио» грозят два технических поражения и снятие очков за нарушение антиковидных правил

    Продолжается расследование в отношении «Лацио», начатое в ноябре 2020 года. Клуб обвиняют в нарушении антиковидного протокола. Дело передано в дисциплинарную комиссию Итальянской федерации футбола.

    «Лацио» грозят технические поражение в играх с «Торино» и «Ювентусом» (обе состоялись в ноябре) и снятие очков.

    • Например, установлено, что в этих встречах не должен был играть Чиро Иммобиле из-за сомнительного теста на коронавирус.
    • По версии «Лацио», ошибки были допущены лабораторией, отвечавшей за анализы.
    • «Лацио» идет в Серии А на 5-м месте.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:52
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4954

      GoldPlayFIFARus9 1 час назад

      Господи, какая дичь, сколько от этого гриппа можно бегать. В мире тысячи и тысячи болезней, умирают от них куда чаще. Кому-то эта херня видать очень выгодна. Но чтобы до такого идиотизма доводить, это уже явно переборь. Тут даже судей подкупать не надо, как это делал юве, просто занесли денежку лабораторию и усё, конкурента нет. Не надо размениваться на несколько купленных игр,

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8224

      Hektor 84 > GoldPlayFIFARus9 54 минуты назад

      Так Интер с Миланом убегают в отрыв. Вот Аньели наверно и занес чемоданчик с баблом куда надо. С Наполи не прокатило, так с Лацио прокатит.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20572

      Боцман59rus 1 час назад

      Какой удобный инструмент появился, для устранения конкурентов, может как то на гражданское население адаптировать, а то у наших мусоров с наркотиками не прокатывает

      3
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    82803
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66038
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru