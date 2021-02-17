«Лацио» грозят два технических поражения и снятие очков за нарушение антиковидных правил

Продолжается расследование в отношении «Лацио», начатое в ноябре 2020 года. Клуб обвиняют в нарушении антиковидного протокола. Дело передано в дисциплинарную комиссию Итальянской федерации футбола.
«Лацио» грозят технические поражение в играх с «Торино» и «Ювентусом» (обе состоялись в ноябре) и снятие очков.
- Например, установлено, что в этих встречах не должен был играть Чиро Иммобиле из-за сомнительного теста на коронавирус.
- По версии «Лацио», ошибки были допущены лабораторией, отвечавшей за анализы.
- «Лацио» идет в Серии А на 5-м месте.
Источник: Football Italia