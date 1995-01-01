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    Мбаппе – третий футболист, забивший три мяча «Барселоне» в ЛЧ. До него это удалось Шевченко и Асприлье

    Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе оформил хет-трик в ворота «Барселоны» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (4:1).

    Мбаппе стал третьим футболистом, забившим три гола каталонскому клубу в Лиге чемпионов.

    22-летний француз повторил достижение бывшего нападающего киевского «Динамо» Андрея Шевченко и экс-форварда «Ньюкасла» Фаустино Асприлье. Оба хет-трика состоялись в 1997 году.

    • Мбаппе вышел на третье место в списке лучших бомбардиров «ПСЖ».
    • Килиан – второй игрок после Пушкаша, забивший «Барселоне» больше двух мячей в плей-офф ЛЧ на «Камп Ноу».

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    Источник: Opta

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