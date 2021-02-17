Мбаппе – третий футболист, забивший три мяча «Барселоне» в ЛЧ. До него это удалось Шевченко и Асприлье

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе оформил хет-трик в ворота «Барселоны» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (4:1).

Мбаппе стал третьим футболистом, забившим три гола каталонскому клубу в Лиге чемпионов.

22-летний француз повторил достижение бывшего нападающего киевского «Динамо» Андрея Шевченко и экс-форварда «Ньюкасла» Фаустино Асприлье. Оба хет-трика состоялись в 1997 году.