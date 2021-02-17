Лига чемпионов. «ПСЖ» разгромил «Барселону», Мбаппе оформил хет-трик

«ПСЖ» разгромил «Барселону» (4:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Нападающий парижан Килиан Мбаппе оформил хет-трик. 22-летний форвард вышел на третье место в списке лучших бомбардиров в истории «ПСЖ».

Единственный гол в составе «Барселоны» забил нападающий Лионель Месси. Он забил 20+ голов за «Барселону» в 13-м сезоне подряд

Лига чемпионов. 1/8 финала. Первый матч

Барселона (Испания) – ПСЖ (Франция) – 1:4 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Месси (с пенальти); 1:1 – Мбаппе, 32; 1:2 – Мбаппе, 65; 1:3 – Кен, 70; 1:4 – Мбаппе, 85.

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