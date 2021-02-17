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Лига чемпионов. «ПСЖ» разгромил «Барселону», Мбаппе оформил хет-трик

17 февраля 2021, 00:52
30

«ПСЖ» разгромил «Барселону» (4:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Нападающий парижан Килиан Мбаппе оформил хет-трик. 22-летний форвард вышел на третье место в списке лучших бомбардиров в истории «ПСЖ».

Единственный гол в составе «Барселоны» забил нападающий Лионель Месси. Он забил 20+ голов за «Барселону» в 13-м сезоне подряд

Лига чемпионов. 1/8 финала. Первый матч

Барселона (Испания) – ПСЖ (Франция) – 1:4 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Месси (с пенальти); 1:1 – Мбаппе, 32; 1:2 – Мбаппе, 65; 1:3 – Кен, 70; 1:4 – Мбаппе, 85.

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Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Барселона ПСЖ
Комментарии (30)
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Октавиус
1613512787
Мбаппе надо покупать за любые деньги, это лучший игрок мира!
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Medved2468
1613513057
Этот матч наглядно показал: "Король (псевдо-король) умер! Да здравствует Король!"
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Alex Flash
1613513278
Закат Золотого поколения. Ничего удивительного не произошло
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Валерий2705
1613513787
А хде Динарка? Хныкает в подушку, не кажет носа. Ведь любимую Путалону в первом же матче похоронил Мбаппе и это без Ди Марии, Неймара и смазки)
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BRO_football
1613514456
История повторяется. Ждём в следующем матче 6:0 в пользу Барселоны
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Hektor 84
1613514893
Думаю это нокаут барсы! Неоднократно уже писал что им пора расставаться с ветеранами и строить новую команду. Пора найти замену Месси.
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portero
1613533795
Ожидаемо... когда уж там президента выберут и новый тренер начнет создавать команду... Пока только полный бардак который начал Бармалей и продолжился с ковидом...
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Аристократ Олжик
1613539747
Задумался после матча, судейский корпус УЕФА, над вопросом: "Как же вытащить из такой жопы, их любимый клуб" . . .
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Вомбат
1613546504
Дело не в том, как играл ПСЖ, то, что это классная команда и так понятно. Дело в том, что Барселона стала командой для внутреннего применения. Месси молодец против Алавеса, а против Мбаппе сам как Алавес. Смена поколений назрела, а перестраивать команду на ходу некогда и некому. Куман для этого не годится, это мы видели по его работе в АПЛ.
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zigbert
1613563463
Хотя основная заслуга в победе ПСЖ принадлежит Мбаппе, нельзя не отметить разный подход к организации атаки у этих соперников. ПСЖ вел свои атаки не останавливаясь, на скорости что и приводило оборону Барселоны в замешательство. А вот у Барселоны таких атак практически не было, за исключением атаки ,которая и привела к пенальти. Барселона вела атаки с помощью мелкого паса и особых неприятностей для защиты ПСЖ не создавала так как они успевали организовывать свою оборону.
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