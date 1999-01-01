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    Лига чемпионов. «ПСЖ» разгромил «Барселону», Мбаппе оформил хет-трик

    «ПСЖ» разгромил «Барселону» (4:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Нападающий парижан Килиан Мбаппе оформил хет-трик. 22-летний форвард вышел на третье место в списке лучших бомбардиров в истории «ПСЖ».

    Единственный гол в составе «Барселоны» забил нападающий Лионель Месси. Он забил 20+ голов за «Барселону» в 13-м сезоне подряд

    Лига чемпионов. 1/8 финала. Первый матч

    Барселона (Испания) – ПСЖ (Франция) – 1:4 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Месси (с пенальти); 1:1 – Мбаппе, 32; 1:2 – Мбаппе, 65; 1:3 – Кен, 70; 1:4 – Мбаппе, 85.

    Календарь Лиги чемпионов

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    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии17
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      Рейтинг: +20532

      Боцман59rus 58 минут назад

      Жаль болельщиков Барселоны не было, надеюсь Аталанта и сливочных тем же самым, по тому же месту))

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      Рейтинг: +8217

      Hektor 84 1 час назад

      Думаю это нокаут барсы! Неоднократно уже писал что им пора расставаться с ветеранами и строить новую команду. Пора найти замену Месси.

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      Рейтинг: +9237

      BRO_football 1 час назад

      История повторяется. Ждём в следующем матче 6:0 в пользу Барселоны

      0
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      Рейтинг: +11

      azazel jones 1 час назад

      Месси не будет ныть он просто доиграет до конце сезона и конца контракта и уйдет из барсы в МС или ПСЖ и снова будет на коне и будет королем 1000%

      1
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      Рейтинг: +1901

      Валерий2705 1 час назад

      А хде Динарка? Хныкает в подушку, не кажет носа. Ведь любимую Путалону в первом же матче похоронил Мбаппе и это без Ди Марии, Неймара и смазки)

      1
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      Рейтинг: +6265

      Puddle > Валерий2705 1 час назад

      гыгыгы!!

      0
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      Рейтинг: +948

      Alex Flash 1 час назад

      Закат Золотого поколения. Ничего удивительного не произошло

      1
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      Рейтинг: +444

      Medved2468 1 час назад

      Этот матч наглядно показал: "Король (псевдо-король) умер! Да здравствует Король!"

      2
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      Рейтинг: +192

      Октавиус 1 час назад

      Мбаппе надо покупать за любые деньги, это лучший игрок мира!

      3
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      Рейтинг: +6691

      knikos > Октавиус 1 час назад

      Не ну прикинь ! Без лидеров-распасовщиков я думал Мбаппе скиснет , ан нет ! Браво , Кильян ! Кстати , с новым тренером Паредес разыгрался , пасы хорошие выдаёт , в двух голах поучаствовал .

      0
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      Рейтинг: +6691

      knikos 1 час назад

      Мбаппе красава ! Вот так , без Неймара , без Ди Марии , кто бы мог подумать ... Вопрос , а зачем ПСЖ Месси ?

      1
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      Рейтинг: +229

      bolel58 1 час назад

      Да уж, но почему то примерно это и ждал.
      Барселона сейчас не готова дать бой таким клубам как ПСЖ.
      Всё закономерно, всё по игре.

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