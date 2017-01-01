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    «РБ-Спорт»: «Фиорентина» не разрешит Кокорину пользоваться услугами массажиста Колесникова

    Массажист Сергей Колесников, работающий с нападающим «Фиорентины» Александром Кокориным, прилетел в Италию.

    По информации «РБ-Спорт», «Фиорентина» не допустит его до работы с футболистом. В клубе удивлены прилету Колесникова и уверены, что он не нужен Кокорину.

    Сообщается, что «Фиорентина» разработала для нападающего специальную программу тренировок, которая позволит в кратчайшие сроки набрать форму для выступлений в Серии А.

    • В декабре «Спартак» уволил массажиста Колесникова, обвинив его в травах игроков.
    • Кокорин всю неделю тренировался по индивидуальной программе. Он не появился на поле в матче с «Сампдорией».
    • Форвард дебютировал за «Фиорентину» в игре с «Интером» неделю назад.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «РБ-Спорт»

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    Комментарии10
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      Рейтинг: +4351

      Cleaner 6 минут назад

      Наберет форму "в кратчайшие сроки" - это в ближайшие три года??! НУ КУПИЛИ!!!...)))

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      Рейтинг: +15470

      vladimir-7 16 минут назад

      Недоверие к ... российским медикам-специалистам в Италии. Ни детей,
      ни спортсменов наша медицина лечить уже не умеет, даже за деньги.

      0
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      Рейтинг: +7382

      Вомбат 58 минут назад

      Я думаю, что Фиорентина не разрешит ему еще очень и очень многое, к чему он привык в такой свободной стране, как Россия. Зато там он никого и ногами не попинает, и стульями не побьет. Или станет обычным футболистом или вернется в Россию, не солоно хлебавши.

      0
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      Рейтинг: +2677

      neim 1 час назад

      Наверное придется все-таки играть, или ...

      0
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      Рейтинг: +17169

      slavutiq70 > neim 36 минут назад

      Скорее или,,,,

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      Рейтинг: +1555

      Алехсбургер. 1 час назад

      Мамаева спалили..

      1
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      Рейтинг: +4989

      playsh 1 час назад

      Классически утёрли нос русской "звезде".Дали понять прямым текстом - в клубе уровня Фиорентины есть всё необходимое для профессионального футболиста.
      Это тебе не в России,у Спартака (прости,родной) за пазухой.
      Повара с собой не прихватил,чудненький?

      2
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      Рейтинг: +202

      egor tikhonov 1 час назад

      по ходу массаж простаты мутили?))))

      2
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      Рейтинг: +2445

      Бухбух 1 час назад

      Расслабон не проканал.

      2
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      Рейтинг: +936

      Dr.Metal 2 часа назад

      Пусть ещё электрика и сантехника с собой привезет

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