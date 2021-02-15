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  • «РБ-Спорт»: «Фиорентина» не разрешит Кокорину пользоваться услугами массажиста Колесникова

«РБ-Спорт»: «Фиорентина» не разрешит Кокорину пользоваться услугами массажиста Колесникова

15 февраля 2021, 16:50
14

Массажист Сергей Колесников, работающий с нападающим «Фиорентины» Александром Кокориным, прилетел в Италию.

По информации «РБ-Спорт», «Фиорентина» не допустит его до работы с футболистом. В клубе удивлены прилету Колесникова и уверены, что он не нужен Кокорину.

Сообщается, что «Фиорентина» разработала для нападающего специальную программу тренировок, которая позволит в кратчайшие сроки набрать форму для выступлений в Серии А.

  • В декабре «Спартак» уволил массажиста Колесникова, обвинив его в травмах игроков.
  • Кокорин всю неделю тренировался по индивидуальной программе. Он не появился на поле в матче с «Сампдорией».
  • Форвард дебютировал за «Фиорентину» в игре с «Интером» неделю назад.

Источник: «РБ-Спорт»
Италия. Серия А Фиорентина Кокорин Александр
Комментарии (14)
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Dr.Metal
1613397419
Пусть ещё электрика и сантехника с собой привезет
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Бухбух
1613398071
Расслабон не проканал.
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egor tikhonov
1613400128
по ходу массаж простаты мутили?))))
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Plyash
1613400428
Классически утёрли нос русской "звезде".Дали понять прямым текстом - в клубе уровня Фиорентины есть всё необходимое для профессионального футболиста. Это тебе не в России,у Спартака (прости,родной) за пазухой. Повара с собой не прихватил,чудненький?
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Алехсбургер.
1613401203
Мамаева спалили..
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vladimir-7
1613403868
Недоверие к ... российским медикам-специалистам в Италии. Ни детей, ни спортсменов наша медицина лечить уже не умеет, даже за деньги.
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portero
1613405056
Что-то это напоминает, Кокорин уже и рад бы прибавить, да не может. Отвык пахать, привык пешочком всё делать...
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VVM1964
1613406842
Да вы что там совсем оборзели - так нельзя с САМИМ Кокориным , к нему индивидуальный подход нужен ( не правда ли derrik2000 ? - ведь именно это ты " инкриминировал " Спартаку )
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Hektor 84
1613409907
Еще с Мамаевым надо запретить встречаться
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алдан2014
1613425033
Они с Коко не голубки часом?
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