«РБ-Спорт»: «Фиорентина» не разрешит Кокорину пользоваться услугами массажиста Колесникова

Массажист Сергей Колесников, работающий с нападающим «Фиорентины» Александром Кокориным, прилетел в Италию.

По информации «РБ-Спорт», «Фиорентина» не допустит его до работы с футболистом. В клубе удивлены прилету Колесникова и уверены, что он не нужен Кокорину.

Сообщается, что «Фиорентина» разработала для нападающего специальную программу тренировок, которая позволит в кратчайшие сроки набрать форму для выступлений в Серии А.