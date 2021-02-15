«РБ-Спорт»: «Фиорентина» не разрешит Кокорину пользоваться услугами массажиста Колесникова

Массажист Сергей Колесников, работающий с нападающим «Фиорентины» Александром Кокориным, прилетел в Италию.
По информации «РБ-Спорт», «Фиорентина» не допустит его до работы с футболистом. В клубе удивлены прилету Колесникова и уверены, что он не нужен Кокорину.
Сообщается, что «Фиорентина» разработала для нападающего специальную программу тренировок, которая позволит в кратчайшие сроки набрать форму для выступлений в Серии А.
- В декабре «Спартак» уволил массажиста Колесникова, обвинив его в травмах игроков.
- Кокорин всю неделю тренировался по индивидуальной программе. Он не появился на поле в матче с «Сампдорией».
- Форвард дебютировал за «Фиорентину» в игре с «Интером» неделю назад.
Источник: «РБ-Спорт»