AS: Мбаппе хочет включить в новый контракт с «ПСЖ» пункт об уходе в другой клуб за фиксированную сумму

Мбаппе пообещали оклад в размере 683 тысяч евро в неделю. Столько же зарабатывает его одноклубник Неймар. Это 32 ляма в год...Евро.
Реал столько 21-летнему парню платить не будет никогда... Впрочем, Мбаппе уже ни о каком Реале и не думает. ВОПРОС РЕШЁН ОКОНЧАТЕЛЬНО И НАВСЕГДА.
«ПСЖ» ведет переговоры с нападающим Килианом Мбаппе о продлении действующего контракта.
По информации AS, футболист готов заключить новое соглашение, но при условии, что в нем будет пункт об уходе в другой клуб за фиксированную сумму.
Такой вариант ранее уже рассматривался сторонами, но из-за пандемии его обсуждение было отложено на более поздний срок.
- Контракт Мбаппе с «ПСЖ» истекает в 2022 году.
- На француза претендуют «Реал» и «Ливерпуль».
- Его рыночная стоимость – 180 миллионов евро.
Хесе: «Мбаппе любит «Реал». Однажды он будет там играть»