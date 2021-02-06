AS: Мбаппе хочет включить в новый контракт с «ПСЖ» пункт об уходе в другой клуб за фиксированную сумму

«ПСЖ» ведет переговоры с нападающим Килианом Мбаппе о продлении действующего контракта.

По информации AS, футболист готов заключить новое соглашение, но при условии, что в нем будет пункт об уходе в другой клуб за фиксированную сумму.

Такой вариант ранее уже рассматривался сторонами, но из-за пандемии его обсуждение было отложено на более поздний срок.

Контракт Мбаппе с «ПСЖ» истекает в 2022 году.

На француза претендуют «Реал» и «Ливерпуль».

Его рыночная стоимость – 180 миллионов евро.

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