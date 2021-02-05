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    AS: Мбаппе хочет включить в новый контракт с «ПСЖ» пункт об уходе в другой клуб за фиксированную сумму

    «ПСЖ» ведет переговоры с нападающим Килианом Мбаппе о продлении действующего контракта.

    По информации AS, футболист готов заключить новое соглашение, но при условии, что в нем будет пункт об уходе в другой клуб за фиксированную сумму.

    Такой вариант ранее уже рассматривался сторонами, но из-за пандемии его обсуждение было отложено на более поздний срок.

    • Контракт Мбаппе с «ПСЖ» истекает в 2022 году.
    • На француза претендуют «Реал» и «Ливерпуль».
    • Его рыночная стоимость – 180 миллионов евро.

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    Источник: AS

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    Сегодня, 13:36
    Комментарии2
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      Рейтинг: +3586

      solodealer 8 минут назад

      Мбаппе пообещали оклад в размере 683 тысяч евро в неделю. Столько же зарабатывает его одноклубник Неймар. Это 32 ляма в год...Евро.
      Реал столько 21-летнему парню платить не будет никогда... Впрочем, Мбаппе уже ни о каком Реале и не думает. ВОПРОС РЕШЁН ОКОНЧАТЕЛЬНО И НАВСЕГДА.

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      Рейтинг: +11174

      Cules2013 1 час назад

      сумму отступных короче. Для Мбаппе - это идеальный вариант, а вот для ПСЖ?

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