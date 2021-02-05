Директор УЕФА: «Через несколько лет Россия будет на вершине европейского футбола»

Директор департамента УЕФА по программам развития для национальных ассоциаций Йозеф Климент поделился мнением о будущем российского футбола.

«В России футбол всегда играл очень значительную роль, и его развитие имело большое значение. Я раньше работал в Словацкой федерации футбола, и мы всегда поддерживали связь с Россией.

Я знаю, что тут есть традиции воспитания талантливых тренеров и футболистов, есть молодежные центры. Поэтому Россия всегда играла и будет играть важную роль в европейском футболе.

Последние два года мы видели очень большое развитие под руководством господина Александра Дюкова, видим стратегию и ясные цели, где Россия хочет находиться через определенное время. Эти цели очень амбициозны.

Поэтому я уверен, что через несколько лет Россия будет на вершине европейского футбола не только по качеству работы, но и по результату сборной», – цитирует Клемента «РБ-Спорт».