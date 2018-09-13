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    Директор УЕФА: «Через несколько лет Россия будет на вершине европейского футбола»

    Директор департамента УЕФА по программам развития для национальных ассоциаций Йозеф Климент поделился мнением о будущем российского футбола.

    «В России футбол всегда играл очень значительную роль, и его развитие имело большое значение. Я раньше работал в Словацкой федерации футбола, и мы всегда поддерживали связь с Россией.

    Я знаю, что тут есть традиции воспитания талантливых тренеров и футболистов, есть молодежные центры. Поэтому Россия всегда играла и будет играть важную роль в европейском футболе.

    Последние два года мы видели очень большое развитие под руководством господина Александра Дюкова, видим стратегию и ясные цели, где Россия хочет находиться через определенное время. Эти цели очень амбициозны.

    Поэтому я уверен, что через несколько лет Россия будет на вершине европейского футбола не только по качеству работы, но и по результату сборной», – цитирует Клемента «РБ-Спорт».

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    Источник: «РБ-Спорт»

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    Сегодня, 21:36
    Комментарии1
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      Рейтинг: +6886

      Сильвербой 29 минут назад

      Мы наверное что-то не то смотрим, я просто понять не могу...

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