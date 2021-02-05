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  • Директор УЕФА: «Через несколько лет Россия будет на вершине европейского футбола»

Директор УЕФА: «Через несколько лет Россия будет на вершине европейского футбола»

5 февраля 2021, 21:36
26

Директор департамента УЕФА по программам развития для национальных ассоциаций Йозеф Климент поделился мнением о будущем российского футбола.

«В России футбол всегда играл очень значительную роль, и его развитие имело большое значение. Я раньше работал в Словацкой федерации футбола, и мы всегда поддерживали связь с Россией.

Я знаю, что тут есть традиции воспитания талантливых тренеров и футболистов, есть молодежные центры. Поэтому Россия всегда играла и будет играть важную роль в европейском футболе.

Последние два года мы видели очень большое развитие под руководством господина Александра Дюкова, видим стратегию и ясные цели, где Россия хочет находиться через определенное время. Эти цели очень амбициозны.

Поэтому я уверен, что через несколько лет Россия будет на вершине европейского футбола не только по качеству работы, но и по результату сборной», – цитирует Клемента «РБ-Спорт».

Источник: «РБ-Спорт»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия
Комментарии (26)
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Сильвербой
1612550690
Мы наверное что-то не то смотрим, я просто понять не могу...
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Хейтер Аларм
1612552812
Ну, даже, не смешно
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jengais
1612553842
Неудобно даже как то стало.
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Лфшт
1612556322
Бред европейского идиота
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Skull_Boy
1612558518
Какая вершина, если с каждым годом пробиваем дно
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Hektor 84
1612562724
Хотел бы я покурить то что он курил))) надо же такое ляпнуть! ******))) Хотя бы сказал где приобрел. он наверно матчи с участием российских клубов не смотрит. Какие вершины?
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altezzik
1612572050
Слышали уже такое несколько лет назад от Фурсенко. Ну и как? Мы на вершине?
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Viper for CSKA
1612587027
А что, европейский футбол планирует резко деградировать, ниже дна провалиться? Ну дела...
Ответить
Oldtrafford83
1612588143
Это интервью из какой то вымышленный реальности?
Ответить
vladimir-7
1612594009
Ага, через несколько лет следующего тысячелетия...
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