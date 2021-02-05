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    Зидан: «Не собираюсь уходить из «Реала». Нам по силам изменить ситуацию»

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал информацию о возможной отставке из мадридского клуба.

    «Я не знаю, что будет дальше. Мы заслуживаем завершить сезон в этом составе.

    Часто говорят о смене тренера и так далее. Люди хотят, чтобы я ушел, но я не собираюсь этого делать. И футболисты тоже.

    Многие говорят, что мы в непростой ситуации. Мы не в лучшей форме, это правда, но нам по силам изменить ситуацию», – цитирует Зидана Marca.

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    Источник: Marca

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    Сегодня, 19:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +19997

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Достойно ответил, по-мужски. Жму руку, Зинедин!

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