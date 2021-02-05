Зидан: «Не собираюсь уходить из «Реала». Нам по силам изменить ситуацию»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал информацию о возможной отставке из мадридского клуба.
«Я не знаю, что будет дальше. Мы заслуживаем завершить сезон в этом составе.
Часто говорят о смене тренера и так далее. Люди хотят, чтобы я ушел, но я не собираюсь этого делать. И футболисты тоже.
Многие говорят, что мы в непростой ситуации. Мы не в лучшей форме, это правда, но нам по силам изменить ситуацию», – цитирует Зидана Marca.
- По информации Cadena Ser, в «Реале» обсуждается возможная смена главного тренера по окончании этого сезона.
- Зидана может заменить Массимилиано Аллегри (безработный), Рауль Гонсалес («Кастилья») или Юлиан Нагельсман («РБ Лейпциг»).
- «Реал» занимает третье место в Примере по итогам 20 туров.
Источник: Marca