Зидан: «Не собираюсь уходить из «Реала». Нам по силам изменить ситуацию»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал информацию о возможной отставке из мадридского клуба.

«Я не знаю, что будет дальше. Мы заслуживаем завершить сезон в этом составе.

Часто говорят о смене тренера и так далее. Люди хотят, чтобы я ушел, но я не собираюсь этого делать. И футболисты тоже.

Многие говорят, что мы в непростой ситуации. Мы не в лучшей форме, это правда, но нам по силам изменить ситуацию», – цитирует Зидана Marca.