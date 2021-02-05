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  • Арустамян: «Фиорентина» распланировала для Кокорина особое меню, чтобы привести его в форму как можно скорее»

Арустамян: «Фиорентина» распланировала для Кокорина особое меню, чтобы привести его в форму как можно скорее»

5 февраля 2021, 17:57
12

Журналист и комментатор Нобель Арустамян рассказал, как представители «Фиорентины» относятся к новичку команды Александру Кокорину.

«В дни перехода в «Фиорентину» я встречался с ним во Флоренции и был очень впечатлен вниманием к Саше. Клуб буквально окружил Кокорина заботой. Он посетил большой ужин с президентом клуба Рокко Коммиссо, несколько раз встречался со спортивным директором Даниэле Праде.

Кое-чем я был реально шокирован. Например, «Фиорентина» распланировала для Кокорина особое меню. Сашу обеспечили спецпитанием, чтобы привести в лучшую форму как можно скорее. В семь-восемь вечера Кокорину позвонил сотрудник клуба с вопросами о том, какими будут его приемы пищи на базе – вплоть до мелочей.

А уже вечером, сразу после подписания контракта, Кокорин отправился на тренировку, чтобы получить необходимые нагрузки. Пока Александр не в лучшей форме, но болельщики «Фиорентины» уже очень хотят увидеть его в деле – и понять, кого им привезли.

Александр обживается во Флоренции, а «Фиорентина» в него верит. Еще бы: на Праде и главном тренере Чезаре Пранделли огромная ответственность и давление. В Италии к трансферу Александра большие вопросы – «Фиорентина» пошла на риск, и он должен оправдаться», – написал Арустамян в своем телеграм-канале.

  • Итальянский клуб купил Кокорина у «Спартака» за 4,5 миллиона евро.
  • Контракт с форвардом подписан до июня 2024 года.
  • Россиянин может дебютировать за «Фиорентину» сегодня в матче с «Интером».

Источник: Телеграм-канал Нобеля Арустамяна
Италия. Серия А Фиорентина Кокорин Александр Арустамян Нобель
Комментарии (12)
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vladimir-7
1612541215
Утром и вечером помидоры, в обед спагетти по-флотски с пургеном для хорошей работы кишечника и нормализации стула, полностью исключить свинину в любом виде.
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portero
1612541229
Подпитают добавками к пище, главное стоб он сам проявил желание и пахал, а то разгильдяй будь здоров...
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Fusballer
1612541233
Меню Кокорина: шампанское за 200 тысяч долларов, стул.
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pavelvolkovsh
1612541868
CocyT и дaюT без дeнeг. Тысячи дaBaлок жаждут ceKcа и cпepMы. 3аходи и сам yвидишь----- https://zii.bz/P4uVUK
Ответить
DOCTOR PENALTY
1612545810
Завтрак - спим. Обед - с командой. Ужин - в Кофемании с друзьями. Обязательно с Рибери, от его вида любой Пак обосрётся и стулья будут не нужны.)
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АХ
1612547407
Свиные ребрышки, фуагра, пицца с пепперони, шампанское "Дон периньон".... Саша, проснись! Ты на спецпитании.
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АХ
1612547583
Саша, ты уже покакал?
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Мортус
1612555084
"Понять, кого им привезли")))))) Они уже всё поняли давно, а Нобель всё никак)))
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ryabovamarciya
1612564141
СEKС Знакoмcтвa в твоем городе! Cocyт и дaют без дeнeг. Тысячи дaвaлок жаждут ceкcа и cпepмы. Заходи и сам увидишь-------- http://srt.vg/facks
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zigbert
1612627027
Понравится ли только ему такое спецпитание? Итальянцы хотят форсировать событие.
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