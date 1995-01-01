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    Арустамян: «Фиорентина» распланировала для Кокорина особое меню, чтобы привести его в форму как можно скорее»

    Журналист и комментатор Нобель Арустамян рассказал, как представители «Фиорентины» относятся к новичку команды Александру Кокорину.

    «В дни перехода в «Фиорентину» я встречался с ним во Флоренции и был очень впечатлен вниманием к Саше. Клуб буквально окружил Кокорина заботой. Он посетил большой ужин с президентом клуба Рокко Коммиссо, несколько раз встречался со спортивным директором Даниэле Праде.

    Кое-чем я был реально шокирован. Например, «Фиорентина» распланировала для Кокорина особое меню. Сашу обеспечили спецпитанием, чтобы привести в лучшую форму как можно скорее. В семь-восемь вечера Кокорину позвонил сотрудник клуба с вопросами о том, какими будут его приемы пищи на базе – вплоть до мелочей.

    А уже вечером, сразу после подписания контракта, Кокорин отправился на тренировку, чтобы получить необходимые нагрузки. Пока Александр не в лучшей форме, но болельщики «Фиорентины» уже очень хотят увидеть его в деле – и понять, кого им привезли.

    Александр обживается во Флоренции, а «Фиорентина» в него верит. Еще бы: на Праде и главном тренере Чезаре Пранделли огромная ответственность и давление. В Италии к трансферу Александра большие вопросы – «Фиорентина» пошла на риск, и он должен оправдаться», – написал Арустамян в своем телеграм-канале.

    • Итальянский клуб купил Кокорина у «Спартака» за 4,5 миллиона евро.
    • Контракт с форвардом подписан до июня 2024 года.
    • Россиянин может дебютировать за «Фиорентину» сегодня в матче с «Интером».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Телеграм-канал Нобеля Арустамяна

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    Сегодня, 17:57
    Комментарии4
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      Рейтинг: +6

      pavelvolkovsh 33 минуты назад

      CocyT и дaюT без дeнeг. Тысячи дaBaлок жаждут ceKcа и cпepMы. 3аходи и сам yвидишь----- https://zii.bz/P4uVUK

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      Рейтинг: +2041

      Fusballer 44 минуты назад

      Меню Кокорина: шампанское за 200 тысяч долларов, стул.

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      Рейтинг: +44876

      portero 44 минуты назад

      Подпитают добавками к пище, главное стоб он сам проявил желание и пахал, а то разгильдяй будь здоров...

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      Рейтинг: +15161

      vladimir-7 44 минуты назад

      Утром и вечером помидоры, в обед спагетти по-флотски с пургеном для
      хорошей работы кишечника и нормализации стула, полностью исключить
      свинину в любом виде.

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