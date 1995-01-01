Арустамян: «Фиорентина» распланировала для Кокорина особое меню, чтобы привести его в форму как можно скорее»

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Журналист и комментатор Нобель Арустамян рассказал, как представители «Фиорентины» относятся к новичку команды Александру Кокорину.
«В дни перехода в «Фиорентину» я встречался с ним во Флоренции и был очень впечатлен вниманием к Саше. Клуб буквально окружил Кокорина заботой. Он посетил большой ужин с президентом клуба Рокко Коммиссо, несколько раз встречался со спортивным директором Даниэле Праде.
Кое-чем я был реально шокирован. Например, «Фиорентина» распланировала для Кокорина особое меню. Сашу обеспечили спецпитанием, чтобы привести в лучшую форму как можно скорее. В семь-восемь вечера Кокорину позвонил сотрудник клуба с вопросами о том, какими будут его приемы пищи на базе – вплоть до мелочей.
А уже вечером, сразу после подписания контракта, Кокорин отправился на тренировку, чтобы получить необходимые нагрузки. Пока Александр не в лучшей форме, но болельщики «Фиорентины» уже очень хотят увидеть его в деле – и понять, кого им привезли.
Александр обживается во Флоренции, а «Фиорентина» в него верит. Еще бы: на Праде и главном тренере Чезаре Пранделли огромная ответственность и давление. В Италии к трансферу Александра большие вопросы – «Фиорентина» пошла на риск, и он должен оправдаться», – написал Арустамян в своем телеграм-канале.
- Итальянский клуб купил Кокорина у «Спартака» за 4,5 миллиона евро.
- Контракт с форвардом подписан до июня 2024 года.
- Россиянин может дебютировать за «Фиорентину» сегодня в матче с «Интером».