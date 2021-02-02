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  • «Вообразите сапог, топчущий лицо». Березуцкий процитировал Оруэлла после приговора Навальному

«Вообразите сапог, топчущий лицо». Березуцкий процитировал Оруэлла после приговора Навальному

2 февраля 2021, 23:22
46

Бывший защитник ЦСКА Василий Березуцкий отреагировал на решение Симоновского суда Москвы заменить условный срок на реальный Алексею Навальному по делу «Ив Роше».

Березуцкий выложил цитату из романа-антиутопии Джорджа Оруэлла «1984».

«Если вам нужен образ будущего, вообразите сапог, топчущий лицо человека – вечно», – говорится в цитате.

  • Суд заменил Алексею Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима.
  • В приговор Навальному будет засчитан год пребывания под домашним арестом. В колонии он проведет 2 года и 8 месяцев.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: инстаграм Василия Березуцкого
ЦСКА Россия
Комментарии (46)
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Завулон new new
1612299042
"Березуцкий процитировал Оруэлла" ну, ну. На очереди Ницше и Шопенгауэр.
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maygli
1612299308
Не ожидал такого от Берёзы. ))) Смело.
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petr69
1612301650
Молодец!
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Черкизовский Кот
1612302489
Вася - это вам не ватный Тарасов! Вася - правильный парень!
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AS Roma Ultras
1612303485
насколько это глупо, боже мой...
Ответить
rammax fcsm
1612303713
берёзка - НАВАЛЬНЁНОК??????!!!!!!!
Ответить
Гека
1612306274
ну, слава Богу, Навальный не у руля и сапоги пендосов на наших лицах нам не грозят
Ответить
Гека
1612311919
Да, ладно, Вася просто нашел статусы в контакте, следующим будет: «Меня сложной найти, легко потерять и невозможно забыть…»
Ответить
AS Roma Ultras
1612342916
кто слепо верит оруэлу разжую, он обливал дерьмом советский вариант построения коммунизма в угоду английской элите, элементарный пропагандист, популист и демагог, гебелевские технологии. только малограмотные аутисты это игнорируют
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Федорыч_57
1612344345
Береза, занимайся своим делом и не лезь туда, где ты просто дуб.
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