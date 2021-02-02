«Вообразите сапог, топчущий лицо». Березуцкий процитировал Оруэлла после приговора Навальному

Бывший защитник ЦСКА Василий Березуцкий отреагировал на решение Симоновского суда Москвы заменить условный срок на реальный Алексею Навальному по делу «Ив Роше».
Березуцкий выложил цитату из романа-антиутопии Джорджа Оруэлла «1984».
«Если вам нужен образ будущего, вообразите сапог, топчущий лицо человека – вечно», – говорится в цитате.
- Суд заменил Алексею Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима.
- В приговор Навальному будет засчитан год пребывания под домашним арестом. В колонии он проведет 2 года и 8 месяцев.
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Источник: инстаграм Василия Березуцкого