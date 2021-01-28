«Наш новый номер 91». «Фиорентина» представила игровой номер Кокорина

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Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин, как и сообщалось ранее, будет выступать за итальянский клуб под 91-м номером. 29-летний россиянин стал первым футболистом в истории «Фиорентины», взявшим этот номер.
«Кокорин – наш новый номер 91», – написала «Фиорентина» в твиттере.
- Кокорин может дебютировать за «Фиорентину» в матче с «Интером», который состоится 5 февраля.
- «Фиорентина» купила нападающего у «Спартака». Сумма сделки – 4,5 миллиона евро.
- Контракт с игроком подписан до июня 2024 года.
NUMERO |Kokorin è il nostro nuovo numero #ForzaViola #Fiorentina pic.twitter.com/e15axLz0WT— ACF Fiorentina (@acffiorentina) January 28, 2021