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    «Наш новый номер 91». «Фиорентина» представила игровой номер Кокорина

    Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин, как и сообщалось ранее, будет выступать за итальянский клуб под 91-м номером. 29-летний россиянин стал первым футболистом в истории «Фиорентины», взявшим этот номер.

    «Кокорин – наш новый номер 91», – написала «Фиорентина» в твиттере.

    • Кокорин может дебютировать за «Фиорентину» в матче с «Интером», который состоится 5 февраля.
    • «Фиорентина» купила нападающего у «Спартака». Сумма сделки – 4,5 миллиона евро.
    • Контракт с игроком подписан до июня 2024 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Фиорентины»

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