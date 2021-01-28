«Наш новый номер 91». «Фиорентина» представила игровой номер Кокорина

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин, как и сообщалось ранее, будет выступать за итальянский клуб под 91-м номером. 29-летний россиянин стал первым футболистом в истории «Фиорентины», взявшим этот номер.

«Кокорин – наш новый номер 91», – написала «Фиорентина» в твиттере.

Кокорин может дебютировать за «Фиорентину» в матче с «Интером», который состоится 5 февраля.

«Фиорентина» купила нападающего у «Спартака». Сумма сделки – 4,5 миллиона евро.

Контракт с игроком подписан до июня 2024 года.