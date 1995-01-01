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    Кокорин: «Я могу быть плохим парнем на поле, но не за его пределами. Закрыл эту главу в России»

    Нападающий Александр Кокорин высказался о переходе в «Фиорентину».

    «Будучи плохим парнем, я могу сказать, что закрыл главу в России и открыл здесь новую.

    Я могу быть плохим парнем на поле, но не за его пределами», – цитирует Кокорина пресс-служба «Фиорентины».

    • По информации «СЭ», форвард будет получать в Италии около 1,7 миллиона евро в год. Сумма трансфера – 4 миллиона.
    • «Фиорентина» в Серии А идет 12-й.
    • Последним клубом Кокорина был «Спартак».

    Газизов: «В условиях лимита Кокорин не нужен в России, а в Серии А в нем заинтересованы? Смешно, да?»

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    Источник: твиттер «Фиорентины»

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    Сегодня, 19:57
    Комментарии4
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      Рейтинг: +658

      Радио1000шумеров 59 минут назад

      Не, Санек, это не ты закрыл, это тебя закрыли.

      2
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      Рейтинг: +18956

      bset 1 час назад

      Это типа во время матча будет хреначить всех по ногам, а после матча будет дома чаек пить? Успокоил. Или под "закрыл эту главу в России" подразумевалось, что теперь он в Италии барагозить будет?

      1
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      Рейтинг: +4776

      playsh 1 час назад

      Идиот,сам-то понял,что сказал? Ты стульями махал ( т.е. был плохим парнем ) где,на поле или за его пределами?За базаром следить тебя не научили.

      2
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      Рейтинг: +19186

      silver29 1 час назад

      Ага, только тюремный срок он получил за пределами футбольного поля, а на поле мы так его и не разглядели (((

      4
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