Кокорин: «Я могу быть плохим парнем на поле, но не за его пределами. Закрыл эту главу в России»

Нападающий Александр Кокорин высказался о переходе в «Фиорентину».

«Будучи плохим парнем, я могу сказать, что закрыл главу в России и открыл здесь новую.

Я могу быть плохим парнем на поле, но не за его пределами», – цитирует Кокорина пресс-служба «Фиорентины».

По информации «СЭ», форвард будет получать в Италии около 1,7 миллиона евро в год. Сумма трансфера – 4 миллиона.

«Фиорентина» в Серии А идет 12-й.

Последним клубом Кокорина был «Спартак».

Газизов: «В условиях лимита Кокорин не нужен в России, а в Серии А в нем заинтересованы? Смешно, да?»