«Фиорентина» по случаю трансфера Кокорина выпустила ролик с цитатами Бродского и Достоевского

Пресс-служба «Фиорентины» продолжает выпускать контент на тему трансфера форварда Александра Кокорина. Несколько минут назад был выпущен ролик с цитатами Иосифа Бродского и Федора Достоевского.

Применительно к Бродскому приведены строки из его произведения «Декабрь во Флоренции».

Из Достоевского приведена цитата «Ничто так не выдает человека, как то, над чем он смеется».

По информации «СЭ», форвард будет получать около 1,7 миллиона евро в год. Сумма трансфера – 4 миллиона.

Последним клубом игрока был «Спартак».

«Фиорентина» в Серии А идет 12-й.