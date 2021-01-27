Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы знаете молодежку Германии?
    Тест: как хорошо вы знаете молодежку Германии?
    2 Кого оскорбил Уткин? Тест «Бомбардира»
    Кого оскорбил Уткин? Тест «Бомбардира»
    3 Тест: угадай футболиста по ногам
    Тест: угадай футболиста по ногам

    «Фиорентина» по случаю трансфера Кокорина выпустила ролик с цитатами Бродского и Достоевского

    Пресс-служба «Фиорентины» продолжает выпускать контент на тему трансфера форварда Александра Кокорина. Несколько минут назад был выпущен ролик с цитатами Иосифа Бродского и Федора Достоевского.

    Применительно к Бродскому приведены строки из его произведения «Декабрь во Флоренции».

    Из Достоевского приведена цитата «Ничто так не выдает человека, как то, над чем он смеется».

    • По информации «СЭ», форвард будет получать около 1,7 миллиона евро в год. Сумма трансфера – 4 миллиона.
    • Последним клубом игрока был «Спартак».
    • «Фиорентина» в Серии А идет 12-й.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Фиорентины»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:28
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1462

      Decorhome 13 минут назад

      Терминатор)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2627

      neim 20 минут назад

      Да ладно, а бухалово будет ? )))

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    82187
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66038
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru