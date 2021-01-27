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  • «Фиорентина» по случаю трансфера Кокорина выпустила ролик с цитатами Бродского и Достоевского

«Фиорентина» по случаю трансфера Кокорина выпустила ролик с цитатами Бродского и Достоевского

27 января 2021, 17:28
11

Пресс-служба «Фиорентины» продолжает выпускать контент на тему трансфера форварда Александра Кокорина. Несколько минут назад был выпущен ролик с цитатами Иосифа Бродского и Федора Достоевского.

Применительно к Бродскому приведены строки из его произведения «Декабрь во Флоренции».

Из Достоевского приведена цитата «Ничто так не выдает человека, как то, над чем он смеется».

  • По информации «СЭ», форвард будет получать около 1,7 миллиона евро в год. Сумма трансфера – 4 миллиона.
  • Последним клубом игрока был «Спартак».
  • «Фиорентина» в Серии А идет 12-й.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер «Фиорентины»
Италия. Серия А Россия. Премьер-лига Фиорентина Кокорин Александр
Комментарии (11)
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Decorhome
1611758368
Терминатор)
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Маленький
1611762024
Тургенева забыли
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semm
1611763103
Может в Европе Кокошу научат скромнее себя вести - и чем чёрт не шутит может играть научат )))
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spam2009
1611765449
Да нет, по такому случаю нужно клипы Бутырки крутить
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fabo85
1611767343
Как ваши ставочки мужики? Не надоело сливать последнее??? Вот вам нормальный сайт с инфой tgtennis.com (я там уже больше года сижу и постоянно в стабильном плюсе). Ну вы конечно как хотите, можете не верить, доказывать вам что то мне на*** не надо! Просто "по братски" делюсь информацией с нормальными парнями, если тут такие есть...
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Plyash
1611770218
Недостоин Кока ни Бродского,ни,тем более Достоевского,а вот тюремный фольклор-блатничок ему был бы в самый раз.
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PahaSpartak
1611777273
Стулья в Италии дорогие, чиновники не такие прочные. Поэзия Шнура тебе должна быть ближе Достоевского, не пытай мозг, итальянцы просто пошутили
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acticlemayhock
1611778606
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