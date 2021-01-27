«Фиорентина» по случаю трансфера Кокорина выпустила ролик с цитатами Бродского и Достоевского

Пресс-служба «Фиорентины» продолжает выпускать контент на тему трансфера форварда Александра Кокорина. Несколько минут назад был выпущен ролик с цитатами Иосифа Бродского и Федора Достоевского.
Применительно к Бродскому приведены строки из его произведения «Декабрь во Флоренции».
Из Достоевского приведена цитата «Ничто так не выдает человека, как то, над чем он смеется».
- По информации «СЭ», форвард будет получать около 1,7 миллиона евро в год. Сумма трансфера – 4 миллиона.
- Последним клубом игрока был «Спартак».
- «Фиорентина» в Серии А идет 12-й.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: твиттер «Фиорентины»