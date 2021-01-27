«Фиорентина» по случаю трансфера Кокорина выпустила ролик с цитатами Бродского и Достоевского

Пресс-служба «Фиорентины» продолжает выпускать контент на тему трансфера форварда Александра Кокорина. Несколько минут назад был выпущен ролик с цитатами Иосифа Бродского и Федора Достоевского.

Применительно к Бродскому приведены строки из его произведения «Декабрь во Флоренции».

Из Достоевского приведена цитата «Ничто так не выдает человека, как то, над чем он смеется».