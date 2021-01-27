Кубок Италии. Эриксен принес победу «Интеру» в дерби с «Миланом» на 97-й минуте

«Интер» победил «Милан» в матче 1/4 финала Кубка Италии (2:1).

В конце первого тайма между нападающим «Интера» Ромелу Лукаку и форвардом «Милана» Златаном Ибрагимовичем произошел конфликт. Оба получили по желтой карточке. В начале второго тайма Ибрагимович оставил команду в меньшинстве, получив второе предупреждение.

Победу «Интеру» принес вышедший на замену Кристиан Эриксен. Датчанин отличился на 97-й минуте.

Кубок Италии. 1/4 финала

Интер – Милан – 2:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Ибрагимович, 31; 1:1 – Лукаку (с пенальти), 71; 2:1 – Эриксен, 90+7.

«Интер»: Ханданович, Шкриньяр, де Врей, Коларов (Янг, 90+2), Дармиан (Хакими, 46), Барелла, Видаль, Брозович (Эриксен, 88), Перишич (Мартинес, 67), Лукаку, Санчес.

«Милан»: Тэтэрушану, Далот, Кьер (Томори, 20), Романьоли, Эрнандес, Кессье, Мейте, Салемакерс (Кастильехо, 85), Диас (Ребич, 60), Леау (Крунич, 85), Ибрагимович.

Предупреждения: Лукаку, 45; Брозович, 52; Хакими, 90+10 – Кьер, 17; Ибрагимович, 45+1; Ребич, 65; Кессье, 90+9.

Удаления: нет – Ибрагимович, 58 (вторая ж.к.)

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