Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Кубок Италии. Эриксен принес победу «Интеру» в дерби с «Миланом» на 97-й минуте

    «Интер» победил «Милан» в матче 1/4 финала Кубка Италии (2:1).

    В конце первого тайма между нападающим «Интера» Ромелу Лукаку и форвардом «Милана» Златаном Ибрагимовичем произошел конфликт. Оба получили по желтой карточке. В начале второго тайма Ибрагимович оставил команду в меньшинстве, получив второе предупреждение.

    Победу «Интеру» принес вышедший на замену Кристиан Эриксен. Датчанин отличился на 97-й минуте.

    Кубок Италии. 1/4 финала

    Интер – Милан – 2:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Ибрагимович, 31; 1:1 – Лукаку (с пенальти), 71; 2:1 – Эриксен, 90+7.

    «Интер»: Ханданович, Шкриньяр, де Врей, Коларов (Янг, 90+2), Дармиан (Хакими, 46), Барелла, Видаль, Брозович (Эриксен, 88), Перишич (Мартинес, 67), Лукаку, Санчес.

    «Милан»: Тэтэрушану, Далот, Кьер (Томори, 20), Романьоли, Эрнандес, Кессье, Мейте, Салемакерс (Кастильехо, 85), Диас (Ребич, 60), Леау (Крунич, 85), Ибрагимович.

    Предупреждения: Лукаку, 45; Брозович, 52; Хакими, 90+10 – Кьер, 17; Ибрагимович, 45+1; Ребич, 65; Кессье, 90+9.

    Удаления: нет – Ибрагимович, 58 (вторая ж.к.)

    Календарь Кубка Италии

    Результаты Кубка Италии

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    27.01.2021 00:46
    Рекомендуем
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 27 января 2021, 16:55

      Вот и Эриксен отметился.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3439

      FRZZ > zigbert 27 января 2021, 17:58

      Моур хочет вернуть его в Тоттенхэм.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > FRZZ 27 января 2021, 22:50

      Совсем в Интере у него не получается игра. Постоянно сидит в запасе. Тоттенхэм пожалуй и есть его команда.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +54695

      MaxRnD 27 января 2021, 10:30

      Судья, браво - липовый пеналь, удаление Ибрагимовича, 10 минут добавленного времени !

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +983

      Михаил_Боярский > MaxRnD 27 января 2021, 11:43

      Да я и говорю что-то слишком часто свистели в пользу картонных.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +15350

      Hektor 84 > MaxRnD 27 января 2021, 15:39

      Всё там по делу и пенальти и красная. Фибру в последнее время сильно несет. Поплыл парень, возомнил себя Богом, и вторым после Марадоны. Не много скромнее надо быть.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +15350

      Hektor 84 > Михаил_Боярский 27 января 2021, 15:40

      Картонный чемпион это ваш шлинит

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +983

      Михаил_Боярский 27 января 2021, 03:35

      принтер снова купил судью?)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15350

      Hektor 84 27 января 2021, 00:49

      Эриксен Красава!!!

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11