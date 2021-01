У Де Брюйне 100 голевых передач за «Сити. Он играет за клуб с 2015 года

«Манчестер Сити» разгромил «Кристал Пэлас» в домашнем матче 19-го тура АПЛ (4:0).

Полузащитник Кевин Де Брюйне сделал в этой игре результативную передачу. С его ассиста в середине первого тайма забил Джон Стоунс.

Для Де Брюйне этот результативный пас стал сотым за «Сити». Он играет за клуб с 2015 года.

100 – Kevin De Bruyne has now assisted 100 goals in all competitions for Manchester City, 31 more than any other Premier League player since making his debut for the club. Royalty. pic.twitter.com/QAs70G77oz