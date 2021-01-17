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  • Аршавин – о Хендриксе в «Спартаке»: «Цена слишком дешевая для нашего чемпионата»

Аршавин – о Хендриксе в «Спартаке»: «Цена слишком дешевая для нашего чемпионата»

17 января 2021, 01:26
17

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин прокомментировал переход полузащитника Йоррита Хендрикса в «Спартак».

  • Московский клуб купил 25-летнего голландца у ПСВ за 500 тысяч евро.
  • Игрок подписал контракт на 3,5 года.

«Не могу много сказать об этом игроке, точнее – ничего. Я его не видел. Наверное, его смотрели, плюс цена слишком дешевая для нашего чемпионата. У «Спартака» уже есть восемь легионеров. Семь? Значит, скорее всего, он останется или будет соперничать с Педро Рошей», – сказал Аршавин.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Аршавин Андрей
Комментарии (17)
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Fusballer
1610837445
Не у всех 40 лямов на дороге валяются.
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Hektor 84
1610843436
Ну конечно же надо как хаспром покупать дрова за 20 или 40 лямов евро!!!
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Aston
1610843736
Как был и помойкой,так и остался,болотное прошлое не пропьешь даже в Лондоне,только в России можно плакать,чтобы калым срезали,да,убогий?
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oyabun
1610855603
Восторга данный трансфер не вызывыет почему то. Но будем посмотреть.
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portero
1610864751
В этот раз никто не наварился на откатах, удивительно для РПЛ...
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Skull_Boy
1610868921
Да нет только Бомжи покупают хлам за 20 или 40 млн, за которых отказались соответственно платить и 5 млн
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Roma56
1610871915
Цена супер, даже если игрок для замен
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Боцман59rus
1610872348
Это наши проблемы
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Сильвербой
1610873039
Кто ты такой, что бы обсуждать трансферы Спартака!
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Plyash
1610886603
Смеётся тот,кто смеётся последним.Дело не в цене - дело в мотивации.
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