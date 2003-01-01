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    Аршавин – о Хендриксе в «Спартаке»: «Цена слишком дешевая для нашего чемпионата»

    Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин прокомментировал переход полузащитника Йоррита Хендрикса в «Спартак».

    • Московский клуб купил 25-летнего голландца у ПСВ за 500 тысяч евро.
    • Игрок подписал контракт на 3,5 года.

    «Не могу много сказать об этом игроке, точнее – ничего. Я его не видел. Наверное, его смотрели, плюс цена слишком дешевая для нашего чемпионата. У «Спартака» уже есть восемь легионеров. Семь? Значит, скорее всего, он останется или будет соперничать с Педро Рошей», – сказал Аршавин.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Матч ТВ»

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