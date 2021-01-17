Аршавин – о Хендриксе в «Спартаке»: «Цена слишком дешевая для нашего чемпионата»

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин прокомментировал переход полузащитника Йоррита Хендрикса в «Спартак».

Московский клуб купил 25-летнего голландца у ПСВ за 500 тысяч евро.

Игрок подписал контракт на 3,5 года.

«Не могу много сказать об этом игроке, точнее – ничего. Я его не видел. Наверное, его смотрели, плюс цена слишком дешевая для нашего чемпионата. У «Спартака» уже есть восемь легионеров. Семь? Значит, скорее всего, он останется или будет соперничать с Педро Рошей», – сказал Аршавин.