Моуринью – Бэйлу: «Ты хочешь остаться тут или вернуться в «Реал» и не играть?»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью пообщался на тренировке с полузащитником Гаретом Бэйлом. Их закадровый разговор попал на видео, которое опубликовал один из фан-аккаунтов «Реала» в твиттере.

«Ты хочешь остаться тут или вернуться в «Реал» и не играть в футбол?» – сказал Моуринью.

If you listen closely you can hear Mourinho say: “You want to stay here? Or go to Real Madrid and play no football.” pic.twitter.com/jjbPeDxG0p