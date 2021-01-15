Моуринью – Бэйлу: «Ты хочешь остаться тут или вернуться в «Реал» и не играть?»

та зная мудака бейла - он хочет вернутся и играть в мадриде в гольф
Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью пообщался на тренировке с полузащитником Гаретом Бэйлом. Их закадровый разговор попал на видео, которое опубликовал один из фан-аккаунтов «Реала» в твиттере.
«Ты хочешь остаться тут или вернуться в «Реал» и не играть в футбол?» – сказал Моуринью.
- Бэйл выступает за «Тоттенхэм» на правах аренды. Он провел за лондонцев 12 матчей и забил 3 гола.
- Права на валлийского игрока принадлежат «Реалу».
If you listen closely you can hear Mourinho say: “You want to stay here? Or go to Real Madrid and play no football.” pic.twitter.com/jjbPeDxG0p— ً (@Asensii20) January 15, 2021