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    Моуринью – Бэйлу: «Ты хочешь остаться тут или вернуться в «Реал» и не играть?»

    Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью пообщался на тренировке с полузащитником Гаретом Бэйлом. Их закадровый разговор попал на видео, которое опубликовал один из фан-аккаунтов «Реала» в твиттере.

    «Ты хочешь остаться тут или вернуться в «Реал» и не играть в футбол?» – сказал Моуринью.

    • Бэйл выступает за «Тоттенхэм» на правах аренды. Он провел за лондонцев 12 матчей и забил 3 гола.
    • Права на валлийского игрока принадлежат «Реалу».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6645

      k4kuzma 1 час назад

      та зная мудака бейла - он хочет вернутся и играть в мадриде в гольф

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