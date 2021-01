Лукаку – лучший игрок Бельгии в 2020 году, выступающий за рубежом

Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку стал лучшим футболистом Бельгии по итогам 2020 года среди играющих за границей.

27-летний форвард выложил в твиттер фото с наградой, поблагодарив тренеров и партнеров по команде как в «Интере», так и в сборной.

В голосовании Лукаку опередил полузащитника «Манчестер Сити» Кевина Де Брюйне и вратаря «Реала» Тибо Куртуа.

В прошлом сезоне игрок провел за «Интер» 51 игру и забил 34 мяча, в текущем – отличился 17 голами в 22 матчах.

I want to thank God for putting me in this position. Thank you to my teammates at @Inter and at the @BelRedDevils you guys put me in great positions every time! Thank you to both coaching staffs for making me better.Best belgian player abroad pic.twitter.com/0mxnXfKNRO