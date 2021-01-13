«Манчестер Сити» нарушил правила АПЛ, устроив отца 14-летнего игрока на фиктивную работу

Вскрылись подробности махинаций «Манчестер Сити» 10-летней давности.
По информации The Athletic, в 2011 году английский клуб выплачивал деньги семье 14-летнего бразильского футболиста Габриэла Фернандо Алмейды в обход правил АПЛ, которые запрещают заключать профессиональные контракты с игроками до 16 лет.
«Манчестер Сити» устроил отца Габриэла на фиктивную должность скаута академии и ежемесячно выплачивал ему порядка 1000 фунтов стерлингов. Отец игрока, при этом, не выполнял никаких обязательств.
Реакция АПЛ на данный эпизод пока не последовала.
- Сейчас Алмейда выступает за «Стретфорд Паддок» в 12-м английском дивизионе.
- Ранее «Манчестер Сити» избежал отстранения от Лиги чемпионов на два год из-за нарушений правил финансового фэйр-плей.
Источник: The Athletic