Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: с каким футболистом вы должны были встретить Новый год?
    Тест: с каким футболистом вы должны были встретить Новый год?
    2 Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари
    Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари
    3 Тест: выбери работу Курбану Бердыеву
    Тест: выбери работу Курбану Бердыеву

    «Манчестер Сити» нарушил правила АПЛ, устроив отца 14-летнего игрока на фиктивную работу

    Вскрылись подробности махинаций «Манчестер Сити» 10-летней давности.

    По информации The Athletic, в 2011 году английский клуб выплачивал деньги семье 14-летнего бразильского футболиста Габриэла Фернандо Алмейды в обход правил АПЛ, которые запрещают заключать профессиональные контракты с игроками до 16 лет.

    «Манчестер Сити» устроил отца Габриэла на фиктивную должность скаута академии и ежемесячно выплачивал ему порядка 1000 фунтов стерлингов. Отец игрока, при этом, не выполнял никаких обязательств.

    Реакция АПЛ на данный эпизод пока не последовала.

    • Сейчас Алмейда выступает за «Стретфорд Паддок» в 12-м английском дивизионе.
    • Ранее «Манчестер Сити» избежал отстранения от Лиги чемпионов на два год из-за нарушений правил финансового фэйр-плей.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: The Athletic

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:59
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2640

      absent32 1 час назад

      и смысл?) ни чего толкового из из футболиста не вышло)

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    81927
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66038
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru