«Манчестер Юнайтед» победил «Бернли» (1:0) в гостевом матче АПЛ.

Команда Уле-Гуннара Сульшера вышла на чистое первое место по итогам игрового дня впервые с заключительного тура сезона-2012/13. Тогда «МЮ» возглавлял Алекс Фергюсон.

1 – This is the first time Manchester United have ended the day top of the Premier League table, having played as many as 17 games, since the final day of their title-winning campaign in 2012-13 under Sir Alex Ferguson. Restored. pic.twitter.com/fHDP8FWTxY