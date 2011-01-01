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    Журналист Романо: Упамекано останется в «РБ Лейпциг» до конца сезона. Летом его смогут выкупить за 42 миллиона

    Центральный защитник «РБ Лейпциг» Дайот Упамекано не покинет команду во время зимнего трансферного окна.

    По информации журналиста Фабрицио Романо, немецкий клуб решил сохранить 22-летнего футболиста до конца сезона, несмотря на интерес к нему со стороны европейских грандов.

    Летом француз сможет уйти за фиксированную сумму отступных – 42 миллиона евро.

    В текущем сезоне Упамекано провел за «РБ Лейпциг» 21 матч и забил один гол.

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    Источник: Твиттер Фабрицио Романо

    Журналист Sky Sport и The Guardian. Аудитория в твиттере - 2,3 миллиона человек.

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