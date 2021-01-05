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  • Кудряшов: «Было тяжело разговаривать с Черчесовым один на один, его энергия меня подавляла»

Кудряшов: «Было тяжело разговаривать с Черчесовым один на один, его энергия меня подавляла»

5 января 2021, 15:54
1

Защитник сборной России и «Антальяспора» Федор Кудряшов поделился мнением о главном тренере сборной России Станиславе Черчесове.

«Честно признаюсь, только после чемпионата мира я стал проще воспринимать и относиться к высказываниям Станислава Саламовича. Раньше мне было просто тяжело с ним разговаривать один на один, так как для меня это очень харизматичный и сильный человек, от него просто идет такая жизненная сила, энергия. Меня она подавляла.

Сейчас мне проще, не знаю, с чем это связано. И Станислав Саламович, уверен, изменился. Он стал больше психологом. Возможно, я изменился в некоторых моментах – переосмыслил то, как и чем я думал. Правду сказал Рома Зобнин: Черчесов всегда говорит прямо и открыто, то, что он думает. Он не любит в глаза говорить одно, а за спиной – другое. Как бы это ни звучало тяжело, но лучше знать горькую правду, чем слушать сладкую ложь», – сказал Кудряшов.

  • Кудряшов также заявил, что задача-минимум для сборной России – дойти до полуфинала Евро-2020.

Источник: «Российская газета»
Чемпионат Европы Россия Кудряшов Федор Черчесов Станислав
Комментарии (1)
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portero
1609906086
Посмотришь на наших игроков в командах, действительно тоскливо, но игра Черчесова сиариками уже достала....
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