ФИФА приостановила дисквалификацию Триппьера за нарушение правил о ставках

Десятинедельная дисквалификация защитника мадридского «Атлетико» Кирана Триппьера приостановлена. Такое решение приняла ФИФА по просьбе испанцев, пишет «Матч ТВ» со ссылкой на The Athletic.

За время этой приостановки «Атлетико» подаст апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS).