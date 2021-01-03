ФИФА приостановила дисквалификацию Триппьера за нарушение правил о ставках

Десятинедельная дисквалификация защитника мадридского «Атлетико» Кирана Триппьера приостановлена. Такое решение приняла ФИФА по просьбе испанцев, пишет «Матч ТВ» со ссылкой на The Athletic.
За время этой приостановки «Атлетико» подаст апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS).
- Футболист нарушил правило о ставках, распространив информацию о переходе из «Тоттенхэма» в «Атлетико» в июле 2019 года.
- Если дисквалификация не будет отменена или сокращена, то Триппьер пропустит матч Лиги чемпионов против «Челси».
- Триппьер в сезоне Примеры провел 13 матчей, сделал 4 результативные передачи.
Источник: «Матч ТВ»