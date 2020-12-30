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    Роналду – первый человек с 250 миллионами подписчиков в инстаграме

    Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду добрался до отметки в 250 миллионов подписчиков в инстаграме. Это рекорд среди всех пользователей.

    Реклама в инстаграме – одна из статей доходов португальского футболиста. Например, последний коммерческий пост за восемь часов собрал более трех миллионов лайков.

    • В декабре Роналду был признан лучшим игроком XXI века по версии издания Globe Soccer.
    • В текущем сезоне Роналду провeл 14 встреч во всех турнирах в составе «Ювентуса», в которых отметился 16 забитыми мячами и результативной передачей.
    • «Ювентус» в Серии А идет 6-м.

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    Источник: инстаграм Криштиану Роналду

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