Роналду – первый человек с 250 миллионами подписчиков в инстаграме

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду добрался до отметки в 250 миллионов подписчиков в инстаграме. Это рекорд среди всех пользователей.

Реклама в инстаграме – одна из статей доходов португальского футболиста. Например, последний коммерческий пост за восемь часов собрал более трех миллионов лайков.