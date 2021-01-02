Роналду – первый человек с 250 миллионами подписчиков в инстаграме

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду добрался до отметки в 250 миллионов подписчиков в инстаграме. Это рекорд среди всех пользователей.
Реклама в инстаграме – одна из статей доходов португальского футболиста. Например, последний коммерческий пост за восемь часов собрал более трех миллионов лайков.
- В декабре Роналду был признан лучшим игроком XXI века по версии издания Globe Soccer.
- В текущем сезоне Роналду провeл 14 встреч во всех турнирах в составе «Ювентуса», в которых отметился 16 забитыми мячами и результативной передачей.
- «Ювентус» в Серии А идет 6-м.
Источник: инстаграм Криштиану Роналду