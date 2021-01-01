С 2021 года в школах России вводится урок футбола

РФС объявил о начале реализации проекта «Футбол в школе». C начала 2021 года в каждой общеобразовательной организации будут проводиться уроки футбола.

«Урок футбола, заменяющий 3-й урок физкультуры, должен стать уникальной стартовой площадкой для знакомства детей со спортом номер один.

Учащиеся школ – как мальчики, так и девочки, – научатся базовым приемам владения мячом и комбинациям в футболе; узнают больше о футболе в своем регионе, России и мире и «прокачают» навыки, которые пригодятся им на протяжении всей жизни – взаимопомощи и взаимопонимания, умения брать на себя ответственность и работать в команде.

Дети, которые захотят заниматься футболом и во внеурочное время, смогут продолжить углубленное обучение в футбольных секциях на базе Школьных спортивных клубов.

При участии Российского футбольного союза в каждом регионе будет создана система, объединяющая Школьные спортивные клубы со спортивными школами, куда смогут перейти талантливые дети.

Учащиеся школ смогут стать ближе к профессиональному футбольному клубу своего города и региона, участвуя в мероприятиях, организованных специально для них.

Дополнительно к уроку футбола и секции на базе Школьного спортивного клуба Российский футбольный союз предложит школам систему регулярных многоступенчатых (от муниципального уровня до всероссийского финала) соревнований – Единую школьную футбольную лигу», – сообщается на сайте РФС.