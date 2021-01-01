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    С 2021 года в школах России вводится урок футбола

    РФС объявил о начале реализации проекта «Футбол в школе». C начала 2021 года в каждой общеобразовательной организации будут проводиться уроки футбола.

    «Урок футбола, заменяющий 3-й урок физкультуры, должен стать уникальной стартовой площадкой для знакомства детей со спортом номер один.

    Учащиеся школ – как мальчики, так и девочки, – научатся базовым приемам владения мячом и комбинациям в футболе; узнают больше о футболе в своем регионе, России и мире и «прокачают» навыки, которые пригодятся им на протяжении всей жизни – взаимопомощи и взаимопонимания, умения брать на себя ответственность и работать в команде.

    Дети, которые захотят заниматься футболом и во внеурочное время, смогут продолжить углубленное обучение в футбольных секциях на базе Школьных спортивных клубов.

    При участии Российского футбольного союза в каждом регионе будет создана система, объединяющая Школьные спортивные клубы со спортивными школами, куда смогут перейти талантливые дети.

    Учащиеся школ смогут стать ближе к профессиональному футбольному клубу своего города и региона, участвуя в мероприятиях, организованных специально для них.

    Дополнительно к уроку футбола и секции на базе Школьного спортивного клуба Российский футбольный союз предложит школам систему регулярных многоступенчатых (от муниципального уровня до всероссийского финала) соревнований – Единую школьную футбольную лигу», – сообщается на сайте РФС.

    Источник: РФС

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    01.01.2021 19:29
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +799

      амани 3 января 2021, 13:21

      когда -же они нажрутся ............это не возможно в данный период . нет полей. в школах нет. элементарной спортивной экипировки. ...о чем они7.........точно распил денег.......добрались до детей.....

      0
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 2 января 2021, 16:58

      Хорошо если это начинание не будет формальным, для галочки.

      4
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      Рейтинг: +54695

      MaxRnD 2 января 2021, 11:51

      Свезло фанатеющим школярам

      3
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      Рейтинг: +67330

      portero 2 января 2021, 10:36

      Кто-то премии получит за эту херню, всё для галочек, лайков, и видимости работы..... отчитались сотни тямов премий получили... а нах урок футбола где нет полей и на улицах почти весь учебный год снег?????

      6
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      Рейтинг: +3561

      Axe111 2 января 2021, 08:26

      Не поможет!!!

      1
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      Рейтинг: +1591

      IVANRUS777 2 января 2021, 06:55

      "умения брать на себя ответственность" - начали бы с Аршавина, который на всю страну про наши ожидания озвучивал или с Черчесова, который всю ответственность всегда готов скинуть на других, а он всегда белый и пушистый. Уберите свои руки от наших детей хотя бы, вас самих супостатов нужно учить, да лучше с розгами.

      4
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      Рейтинг: +2086

      alll-333 2 января 2021, 06:26

      Очередной громкий мыльный пузырь...

      6
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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 2 января 2021, 05:40

      Хорошее,но на мой взгляд спорное решение.Идея неплохая,но как всегда подведёт её обеспечение.Нет ни базы,ни квалифицированных специалистов.Физруков действительно любящих футбол и могущих дать детворе его азы не так и много.Такой урок превратится в обычную формальность.Детям выдадут мяч и скажут пинать его этот учебный час и всё.Можно ставить "галочку" - отработано.Поэтому многого ожидать от этой идеи не стоит.Вопросов больше чем ответов.

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      Рейтинг: +67330

      portero > Krossmen73 2 января 2021, 10:37

      Один на всех выдадут или скажут надо каждому по мячу купить и приходить со своим....

      4
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      Рейтинг: +919

      Вальдемар IV 2 января 2021, 05:05

      а потом за 50 штук лавку полировать

      1
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      Рейтинг: +578

      Armani nn 2 января 2021, 01:26

      За что,за что нам это,почему эти люди запрвляют футболом?)))Почему они лезут туда, где ни бум-бум?))

      4
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