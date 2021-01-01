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С 2021 года в школах России вводится урок футбола

1 января 2021, 19:29
26

РФС объявил о начале реализации проекта «Футбол в школе». C начала 2021 года в каждой общеобразовательной организации будут проводиться уроки футбола.

«Урок футбола, заменяющий 3-й урок физкультуры, должен стать уникальной стартовой площадкой для знакомства детей со спортом номер один.

Учащиеся школ – как мальчики, так и девочки, – научатся базовым приемам владения мячом и комбинациям в футболе; узнают больше о футболе в своем регионе, России и мире и «прокачают» навыки, которые пригодятся им на протяжении всей жизни – взаимопомощи и взаимопонимания, умения брать на себя ответственность и работать в команде.

Дети, которые захотят заниматься футболом и во внеурочное время, смогут продолжить углубленное обучение в футбольных секциях на базе Школьных спортивных клубов.

При участии Российского футбольного союза в каждом регионе будет создана система, объединяющая Школьные спортивные клубы со спортивными школами, куда смогут перейти талантливые дети.

Учащиеся школ смогут стать ближе к профессиональному футбольному клубу своего города и региона, участвуя в мероприятиях, организованных специально для них.

Дополнительно к уроку футбола и секции на базе Школьного спортивного клуба Российский футбольный союз предложит школам систему регулярных многоступенчатых (от муниципального уровня до всероссийского финала) соревнований – Единую школьную футбольную лигу», – сообщается на сайте РФС.

Источник: РФС
Россия
Комментарии (26)
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Иван Петров 1986
1609519102
Глупости наших чинуш нет предела.
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фанат джигурды
1609520547
Урок футбола. Физрук кидает мяч, говорит: "Нате, играйте до звонка".- и уходит в свою каморку.
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Lester84
1609526624
Мне интересно несколько моментов: 1. А другие игровые виды спорта (волейбол, баскетбол, гандбол) недостойны наличия уроков или хотя бы отдельных бесплатных секций в школах? Или у нас в этих видах спорта все в порядке? 2. Кто будет обучать детей футболу и как? Бухающий физрук будет учить бить с пырака?? 3. Что по инфраструктуре? В моей бывшей школе как было асфальтовое покрытие на футбольном поле школьного стадиона - так асфальт там лежит до сих пор. На асфальте играть будут? А ведь есть вообще огороды - с ними что?
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Сильвербой
1609536648
Есть поговорка про наших чиновников: стране нужны герои - пи...зда рожает дураков!
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O-kolesov
1609537765
Ну откуда берутся такие дол...бы? Это крик души.
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VVM1964
1609539707
Хуже от этого не будет , а вот даст ли какой либо положительный эффект - ... ?
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Krossmen73
1609555240
Хорошее,но на мой взгляд спорное решение.Идея неплохая,но как всегда подведёт её обеспечение.Нет ни базы,ни квалифицированных специалистов.Физруков действительно любящих футбол и могущих дать детворе его азы не так и много.Такой урок превратится в обычную формальность.Детям выдадут мяч и скажут пинать его этот учебный час и всё.Можно ставить "галочку" - отработано.Поэтому многого ожидать от этой идеи не стоит.Вопросов больше чем ответов.
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Просто-333
1609557979
Очередной громкий мыльный пузырь...
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portero
1609572977
Кто-то премии получит за эту херню, всё для галочек, лайков, и видимости работы..... отчитались сотни тямов премий получили... а нах урок футбола где нет полей и на улицах почти весь учебный год снег?????
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zigbert
1609595884
Хорошо если это начинание не будет формальным, для галочки.
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