Роналду – в новогоднем поздравлении: «Пришло время прийти в норму и показать, что вместе мы можем изменить ситуацию»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду поздравил подписчиков с Новым годом. Он призвал сплотиться.

«2020 гол был непростым, несомненно. Никто не может оставаться равнодушным к боли и страданиям, которые коронавирус принес миру. Но теперь пришло время прийти в норму и показать, что вместе мы можем изменить ситуацию. С Новым годом!» – написал Роналду.