Роналду: «Фергюсон – мой футбольный отец»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду охарактеризовал бывшего главного тренера «Манчестер Юнайтед» сэра Алекса Фергюсона. Ему исполняется 79 лет.

«Фергюсон – потрясающий менеджер. Я ему обязан. Он фантастический человек. Для меня он футбольный отец», – сказал португалец.

“He's an amazing manager. I owe so much to him. And he’s a fantastic person, a very human person. He’s like a father to me in football.”Join @Cristiano and us in wishing @ManUtd legend Sir Alex Ferguson a very happy 79th birthday pic.twitter.com/k8oPspnYjz