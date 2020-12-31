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    Роналду: «Фергюсон – мой футбольный отец»

    Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду охарактеризовал бывшего главного тренера «Манчестер Юнайтед» сэра Алекса Фергюсона. Ему исполняется 79 лет.

    «Фергюсон – потрясающий менеджер. Я ему обязан. Он фантастический человек. Для меня он футбольный отец», – сказал португалец.

    • Португалец играл под руководством Фергюсона в «МЮ» с 2003 по 2009 год. Он забил 84 гола 196 матчах.
    • Фергюсон за карьеру взял 49 трофеев.
    • Его тренерская карьера длилась с 1974 по 2013 год.

    Фергюсон – Роналду: «Ты великий игрок и человек»

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    Источник: твиттер ФИФА

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    Сегодня, 16:58
    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +81689

      zigbert 2 минуты назад

      Поклонники МЮ должны гордится что у них был такой тренер. Великий тренер.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +43879

      portero 33 минуты назад

      Ты был хорошим футбольным сыном-учеником!!!
      Удача что вы встретились!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2258

      Бомбардиръ 33 минуты назад

      Футбольный сын Фергюсон Роналду Алексеевич)

      1
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      Рейтинг: +17

      киэнdжин 1 час назад

      Легенда после него Мю закончился, печаль, беда.

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