Роналду: «Фергюсон – мой футбольный отец»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду охарактеризовал бывшего главного тренера «Манчестер Юнайтед» сэра Алекса Фергюсона. Ему исполняется 79 лет.

«Фергюсон – потрясающий менеджер. Я ему обязан. Он фантастический человек. Для меня он футбольный отец», – сказал португалец.

Португалец играл под руководством Фергюсона в «МЮ» с 2003 по 2009 год. Он забил 84 гола 196 матчах.

Фергюсон за карьеру взял 49 трофеев.

Его тренерская карьера длилась с 1974 по 2013 год.

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Фергюсон – Роналду: «Ты великий игрок и человек»