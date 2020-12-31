Роналду: «Фергюсон – мой футбольный отец»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду охарактеризовал бывшего главного тренера «Манчестер Юнайтед» сэра Алекса Фергюсона. Ему исполняется 79 лет.
«Фергюсон – потрясающий менеджер. Я ему обязан. Он фантастический человек. Для меня он футбольный отец», – сказал португалец.
- Португалец играл под руководством Фергюсона в «МЮ» с 2003 по 2009 год. Он забил 84 гола 196 матчах.
- Фергюсон за карьеру взял 49 трофеев.
- Его тренерская карьера длилась с 1974 по 2013 год.
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Фергюсон – Роналду: «Ты великий игрок и человек»
Источник: твиттер ФИФА