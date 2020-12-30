Sky Sports: все матчи АПЛ пройдут без зрителей

«Ливерпуль» и «Эвертон» стали последними клубами АПЛ, попавшими под ограничения на проведение матчей Премьер-лиги с болельщиками, сообщает Sky Sports.

Правительство Великобритании повысило уровень Ливерпуля по противокоронавирусным мерам предосторожности со второго до третьего. Таким образом, «Энфилд» и «Гудисон Парк» не смогут принять болельщиков в ближайших матчах.