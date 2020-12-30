Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: топ-модель или футболистка?
    Тест: топ-модель или футболистка?
    2 Тест: какой клуб дороже?
    Тест: какой клуб дороже?
    3 Тест: факт о Гинере, Федуне или Галицком?
    Тест: факт о Гинере, Федуне или Галицком?

    Sky Sports: все матчи АПЛ пройдут без зрителей

    «Ливерпуль» и «Эвертон» стали последними клубами АПЛ, попавшими под ограничения на проведение матчей Премьер-лиги с болельщиками, сообщает Sky Sports.

    Правительство Великобритании повысило уровень Ливерпуля по противокоронавирусным мерам предосторожности со второго до третьего. Таким образом, «Энфилд» и «Гудисон Парк» не смогут принять болельщиков в ближайших матчах.

    • Ливерпуль находился на 2-м уровне ограничений по коронавирусу с 2 декабря.
    • 31 декабря региону присвоят третий уровень ограничений.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sky Sports

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    30.12.2020 22:48
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    81675
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru