Месси – о 2:8 с «Баварией»: «Поражения допустимы, но не такие»

Капитан «Барселоны» Лионель Месси порассуждал о разгромном поражении своей команды от «Баварии» прошлым летом.
- Каталонцы и мюнхенцы встречались в 1/4 финала Лиги чемпионов.
- «Барса» была разгромлена со счетом 2:8.
«Вы можете проиграть, я много раз терпел поражения. Но это был тяжелый момент из-за того, как этот матч был проигран. Это была сложная игра, у нас был сложный год. Поражения допустимы, но не такие», – сказал Месси.
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Источник: Mundo Deportivo