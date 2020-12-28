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    Месси – о 2:8 с «Баварией»: «Поражения допустимы, но не такие»

    Капитан «Барселоны» Лионель Месси порассуждал о разгромном поражении своей команды от «Баварии» прошлым летом.

    • Каталонцы и мюнхенцы встречались в 1/4 финала Лиги чемпионов.
    • «Барса» была разгромлена со счетом 2:8.

    «Вы можете проиграть, я много раз терпел поражения. Но это был тяжелый момент из-за того, как этот матч был проигран. Это была сложная игра, у нас был сложный год. Поражения допустимы, но не такие», – сказал Месси.

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    Источник: Mundo Deportivo

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