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  • Гендиректор «Сочи»: «Я за 18 команд в РПЛ из-за инфраструктуры чемпионата мира»

Гендиректор «Сочи»: «Я за 18 команд в РПЛ из-за инфраструктуры чемпионата мира»

26 декабря 2020, 14:48
2

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко рассказал, почему поддерживает увеличение числа команд в РПЛ.

– Вы предлагали расширить РПЛ до 18 команд. Но и при 16 почти каждый год происходит такая история, как сейчас с «Тамбовом». Зачем плодить нищету и футбольных бомжей?

– Понимаю, что подоплека вашего вопроса – неудачное выступление в еврокубках. Но тут сказались и пандемия, и отсутствие межсезонья, и короткие скамейки даже у ведущих клубов. У нас многим игрокам требовалось месяца полтора, чтобы набрать форму после коронавируса, а заменить их, в отличие от европейских команд, было некем.

То, что такая история с «Тамбовом» возможна, мы понимали еще в начале сезона. Потому что стадиона снова не было, несмотря на все обещания, команде приходилось проводить домашние матчи то в Саранске, то в Нижнем. Это ненормальная ситуация, а потом она развилась еще и в плане невыплат.

Зато посмотрите, какая рубка за выход в Премьер-лигу развернулась в ФНЛ – давно такого не было. «Крылья», «Оренбург», «Нижний Новгород», еще пара клубов, даже «Балтика», пусть она пониже.

Считаю, что при таких стадионах, которые есть благодаря чемпионату мира у многих клубов, большее их число должно быть задействовано в РПЛ. В том же Волгограде не надо искать болельщиков – они сами в большом количестве ходят. Там очень хорошая аура, они молодцы. Жалко, если волгоградцы с таким стадионом и публикой вылетят из Премьер-лиги. Вот из-за инфраструктуры я за 18 команд.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Сочи
Комментарии (2)
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Hektor 84
1608985351
Кон Чен ый
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Hektor 84
1608999754
В стране и так хватает проблем! А этот дебил предлагает еще пару бюджетных недоразумений за счет народа содержать. Е б л а н
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