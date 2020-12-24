Капитан сборной Казахстана Исламхан дисквалифицирован на два года за допинг. Он был на просмотре в «Зените»

Азиатская конфедерация футбола объявила о дисквалификации полузащитника «Аль-Айна» Бауржана Исламхана.

Капитан сборной Казахстана отстранен от футбола на два года за обнаружение в его организме вещества, запрещенного допинг-правилами.

Казахстанская федерация футбола назвала решение АКФ «необоснованно суровым», указав на то, что «с высокой вероятностью можно утверждать, что запрещенный препарат попал в кровь игрока по роковой случайности».

С 17 по 25 января 2020 года Исламхан был на просмотре в «Зените». На второй сбор петербуржцы его не пригласили.