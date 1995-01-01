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    Капитан сборной Казахстана Исламхан дисквалифицирован на два года за допинг. Он был на просмотре в «Зените»

    Азиатская конфедерация футбола объявила о дисквалификации полузащитника «Аль-Айна» Бауржана Исламхана.

    Капитан сборной Казахстана отстранен от футбола на два года за обнаружение в его организме вещества, запрещенного допинг-правилами.

    Казахстанская федерация футбола назвала решение АКФ «необоснованно суровым», указав на то, что «с высокой вероятностью можно утверждать, что запрещенный препарат попал в кровь игрока по роковой случайности».

    С 17 по 25 января 2020 года Исламхан был на просмотре в «Зените». На второй сбор петербуржцы его не пригласили.

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    Источник: Инстаграм Казахстанской федерации футбола

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    Сегодня, 21:18
    Комментарии1
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      Рейтинг: +7232

      Литейный4 55 минут назад

      Поэтому и не взяли в клуб чемпионов. Ему в самый раз к свиньям. В нефтяном проекте помнят и чтут бромонтановые времена. Гыгыгы

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