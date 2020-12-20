«Арсенал» – 19-я команда АПЛ по итогам последних десяти матчей

Хуже «Арсенала» в последних десяти турах АПЛ выступил только «Шеффилд Юнайтед». Лондонцы за указанный период набрали пять очков, это 19-й показатель в лиге.
В этих матчах «Арсенал» в среднем бил в створ 2,9 раза. Это тоже 19-й показатель в лиге.
- Главный тренер Микель Артета не планирует уходить в отставку.
- «Арсенал» 2-й сезон подряд встретит Рождество в нижней части таблицы. За все время работы Арсена Венгера такого не было ни разу.
- У «Арсенала» за первые 13 матчей чемпионата 4 победы – это их худший старт с 1974 года.
Источник: Бомбардир.ру