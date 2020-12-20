«Арсенал» – 19-я команда АПЛ по итогам последних десяти матчей

Хуже «Арсенала» в последних десяти турах АПЛ выступил только «Шеффилд Юнайтед». Лондонцы за указанный период набрали пять очков, это 19-й показатель в лиге.

В этих матчах «Арсенал» в среднем бил в створ 2,9 раза. Это тоже 19-й показатель в лиге.