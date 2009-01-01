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    «Арсенал» – 19-я команда АПЛ по итогам последних десяти матчей

    Хуже «Арсенала» в последних десяти турах АПЛ выступил только «Шеффилд Юнайтед». Лондонцы за указанный период набрали пять очков, это 19-й показатель в лиге.

    В этих матчах «Арсенал» в среднем бил в створ 2,9 раза. Это тоже 19-й показатель в лиге.

    • Главный тренер Микель Артета не планирует уходить в отставку.
    • «Арсенал» 2-й сезон подряд встретит Рождество в нижней части таблицы. За все время работы Арсена Венгера такого не было ни разу.
    • У «Арсенала» за первые 13 матчей чемпионата 4 победы – это их худший старт с 1974 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 12:56
    Комментарии1
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      Рейтинг: +5428

      серега кашин 51 минуту назад

      так шлядишь и опять венгера пригласят, хуже точно не будет

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