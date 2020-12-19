«Открытие Арена» претендует на проведение финала Кубка России

Глава департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов подтвердил, что стадион «Открытие Арена» может стать местом проведения финального матча Кубка России сезона-2020/21.

«Открытие Арена» подала заявку на финал Кубка. В данный момент РФС получил от нас условия и стоимость за проведение матча. Они взял паузу на размышление. Конкурентов много», – сказал Фетисов.

Ранее стало известно, что исполком РФС не утвердил место проведения финала Кубка России, поскольку решил дополнительно изучить заявки и структуру календаря.

Решающий матч турнира запланирован на 12 мая 2021 года.