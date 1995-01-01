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    «Открытие Арена» претендует на проведение финала Кубка России

    Глава департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов подтвердил, что стадион «Открытие Арена» может стать местом проведения финального матча Кубка России сезона-2020/21.

    «Открытие Арена» подала заявку на финал Кубка. В данный момент РФС получил от нас условия и стоимость за проведение матча. Они взял паузу на размышление. Конкурентов много», – сказал Фетисов.

    Ранее стало известно, что исполком РФС не утвердил место проведения финала Кубка России, поскольку решил дополнительно изучить заявки и структуру календаря.

    Решающий матч турнира запланирован на 12 мая 2021 года.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +177

      alarm2 2 часа назад

      взять трофей в логове хряков - как по мне, норм)

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