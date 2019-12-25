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    Это'О: «ЧМ-2018 в России – лучший в истории. Но мы в Катаре хотим превзойти его»

    Бывший нападающий сборной Камеруна Самуэль Это'О рассказал об амбициях Катара провести лучший чемпионат мира по футболу в истории.

    «Чемпионат мира в России – пока что лучший за всю историю. Однако мы в Катаре хотим стать ещe лучше. Наша задача – превзойти его.

    Если нужно будет начать первенство планеты завтра, мы готовы принимать гостей и предложить им максимум. У нас нет проблем. Уже построены более 15 стадионов, но мы хотим открыть ещe больше. Такого пока не делал никто.

    С точки зрения подготовки нет поводов для беспокойства, мы работаем строго по графику. Всех вас ждeм, надеемся, вы приедете в Катар и вместе, большой семьeй, проведeте здесь время. Верим, вам понравятся в этой стране не только стадионы, но и города», – заявил экс-футболист.

    • Это'О является послом ЧМ-2022.
    • Мундиаль пройдeт в период с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.
    • Матчи турнира примут восемь стадионов в пяти городах Катара.

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    Источник: RT

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    Сегодня, 12:57
    Комментарии4
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      Рейтинг: +9

      caier2544 19 минут назад

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      Рейтинг: +1440

      Play 2 часа назад

      Блин, кто вообще придумал легенду о том, что ЧМ в России был лучшим в истории? По каким критериям? Чемпионат мира 98го года был потрясающий по всем критериям, и организационным и спортивным.

      0
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      Рейтинг: -604

      СуперПАВ9 > Play 2 часа назад

      По таким что тебя забыли спросить

      1
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      Рейтинг: +1440

      Play > СуперПАВ9 1 час назад

      А тебя не забыли? Или ты из министерства не твоих собачьих дел?

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