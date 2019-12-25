Это'О: «ЧМ-2018 в России – лучший в истории. Но мы в Катаре хотим превзойти его»

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Бывший нападающий сборной Камеруна Самуэль Это'О рассказал об амбициях Катара провести лучший чемпионат мира по футболу в истории.
«Чемпионат мира в России – пока что лучший за всю историю. Однако мы в Катаре хотим стать ещe лучше. Наша задача – превзойти его.
Если нужно будет начать первенство планеты завтра, мы готовы принимать гостей и предложить им максимум. У нас нет проблем. Уже построены более 15 стадионов, но мы хотим открыть ещe больше. Такого пока не делал никто.
С точки зрения подготовки нет поводов для беспокойства, мы работаем строго по графику. Всех вас ждeм, надеемся, вы приедете в Катар и вместе, большой семьeй, проведeте здесь время. Верим, вам понравятся в этой стране не только стадионы, но и города», – заявил экс-футболист.
- Это'О является послом ЧМ-2022.
- Мундиаль пройдeт в период с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.
- Матчи турнира примут восемь стадионов в пяти городах Катара.