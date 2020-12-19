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  • Это'О: «ЧМ-2018 в России – лучший в истории. Но мы в Катаре хотим превзойти его»

Это'О: «ЧМ-2018 в России – лучший в истории. Но мы в Катаре хотим превзойти его»

19 декабря 2020, 12:57
4

Бывший нападающий сборной Камеруна Самуэль Это'О рассказал об амбициях Катара провести лучший чемпионат мира по футболу в истории.

«Чемпионат мира в России – пока что лучший за всю историю. Однако мы в Катаре хотим стать ещe лучше. Наша задача – превзойти его.

Если нужно будет начать первенство планеты завтра, мы готовы принимать гостей и предложить им максимум. У нас нет проблем. Уже построены более 15 стадионов, но мы хотим открыть ещe больше. Такого пока не делал никто.

С точки зрения подготовки нет поводов для беспокойства, мы работаем строго по графику. Всех вас ждeм, надеемся, вы приедете в Катар и вместе, большой семьeй, проведeте здесь время. Верим, вам понравятся в этой стране не только стадионы, но и города», – заявил экс-футболист.

  • Это'О является послом ЧМ-2022.
  • Мундиаль пройдeт в период с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.
  • Матчи турнира примут восемь стадионов в пяти городах Катара.

Источник: RT
Чемпионат мира Это'О Самуэль
Комментарии (4)
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1608373895
Блин, кто вообще придумал легенду о том, что ЧМ в России был лучшим в истории? По каким критериям? Чемпионат мира 98го года был потрясающий по всем критериям, и организационным и спортивным.
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caier2544
1608381267
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