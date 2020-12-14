Президент «Урала» Иванов подтвердил, что заразился коронавирусом

Президент «Урала» Григорий Иванов сообщил о выявлении у него COVID-19.

«Да, я действительно заболел коронавирусом и не полетел в Москву на матч с ЦСКА. Сегодня чувствую себя средне, был дома, но сейчас решил поехать лечь в больницу», – сказал Иванов.

Ранее сообщалось, что у функционера за несколько дней до игры в Москве поднялась температура и появилось лeгкое недомогание.