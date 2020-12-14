«Чемпионат»: у президента «Урала» Иванова подозрение на коронавирус

Стало известно, почему президент «Урала» Григорий Иванов не присутствовал на гостевом матче 18-го тура РПЛ против ЦСКА (2:2).

По информации «Чемпионата», у функционера подозрение на коронавирус.

Иванов регулярно сдавал тесты на COVID-19 и они неизменно показывали отрицательный результат, но за несколько дней до игры у него поднялась температура и появилось лeгкое недомогание.