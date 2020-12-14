«Чемпионат»: у президента «Урала» Иванова подозрение на коронавирус

Стало известно, почему президент «Урала» Григорий Иванов не присутствовал на гостевом матче 18-го тура РПЛ против ЦСКА (2:2).
По информации «Чемпионата», у функционера подозрение на коронавирус.
Иванов регулярно сдавал тесты на COVID-19 и они неизменно показывали отрицательный результат, но за несколько дней до игры у него поднялась температура и появилось лeгкое недомогание.
- В пятницу «Урал» сыграет с «Тамбовом».
- Екатеринбургская команда занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ.
Источник: «Чемпионат»