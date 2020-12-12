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    Нагельсман: «В 1/8 финала ЛЧ хочу сыграть с «Ювентусом» или «Реалом», потому что мне нравятся их гимны»

    Главный тренер «РБ Лейпциг» Юлиан Нагельсман рассказал, каких соперников он хочет в 1/8 финала Лиги чемпионов.

    «Я всегда слушаю гимн нашего следующего соперника. У «Реала» и «Ювентуса» они действительно хороши, поэтому я хотел бы сыграть с одной из этих команд. Я могу и спеть их, хотя и на не идеальном испанском или итальянском языке», – сказал Нагельсман.

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    Источник: Marca

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    12.12.2020 14:14
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