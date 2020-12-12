Нагельсман: «В 1/8 финала ЛЧ хочу сыграть с «Ювентусом» или «Реалом», потому что мне нравятся их гимны»

Главный тренер «РБ Лейпциг» Юлиан Нагельсман рассказал, каких соперников он хочет в 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Я всегда слушаю гимн нашего следующего соперника. У «Реала» и «Ювентуса» они действительно хороши, поэтому я хотел бы сыграть с одной из этих команд. Я могу и спеть их, хотя и на не идеальном испанском или итальянском языке», – сказал Нагельсман.
- Жеребьевка 1/8 финала ЛЧ состоится в понедельник.
- «РБ Лейпциг» вышел из группы с «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и «Истанбулом».
- Помимо «Реала» и «Ювентуса» соперниками команды Нагельсмана могут стать «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и «Челси».
Источник: Marca