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    Лига чемпионов. «Локомотив» проиграл «Баварии» и финишировал в группе последним

    «Локомотив» в сезоне Лиги чемпионов не одержал ни одной победы. В последней встрече россияне уступили в Германии.

    Москвичи заняли в итоге последнее место, а «Бавария» выходит в плей-офф с первого места.

    Лига чемпионов. Группа А. 6-й тур

    Бавария (Германия) – Локомотив (Россия) – 2:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Зюле, 63; 2:0 – Чупо-Мотинг, 80.

    «Бавария»: Нойер, Боатенг (Ричардс, 69), Зюле, Сарр, Дэвис (Эрнандес, 69), Рока, Горецка (Мусиала, 61), Сане (Стиллер, 85), Мюллер (Гнабри, 46), Дуглас Коста, Чупо-Мотинг.

    «Локомотив»: Гилерме, Райкович, Чорлука, Рыбусь, Живоглядов, Магкеев, Миранчук, Игнатьев, Камано (Иосифов, 76), Рыбчинский (Сильянов, 87), Эдер.

    Предупреждения: Боатенг, 64; Сане, 69 – Живоглядов, 60.

    Календарь Лиги чемпионов

    Турнирные таблицы Лиги чемпионов

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии10
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      Рейтинг: +1249

      Ужас Бората 43 минуты назад

      Играли лучше синита. Бомжам отгрузили бы штук 7-8.

      4
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      Рейтинг: +848

      Граф2019 43 минуты назад

      ну вот и дрезина встала на запасные путя...

      0
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      Рейтинг: +5829

      САДЫЧОК 44 минуты назад

      Я не знаю , как Локо играл до 80 минуты , но после проигрывая Бавария владела мячом 100 %.и удивил Рыбчинский , команда летит , а он заменяется еле ползёт...как , такое возможно ?!

      0
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      Рейтинг: +13261

      derrik2000 44 минуты назад

      Как не ставили весь матч целый автопарк у своих ворот паровозы, но немецкое качество всё таки оказалось выше российского.
      А кто сомневался?

      4
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      Рейтинг: +5712

      maior-60 45 минут назад

      Для такого состава и с такой скамейкой - это предел.

      1
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      Рейтинг: +4469

      SPACE TRUCKIN 46 минут назад

      играли неплохо - особенно 1 тайм...во втором подсели...разочаровал Миранчук...

      1
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      Рейтинг: +11949

      alarm 46 минут назад

      за спартак сразу стыдно стало)

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      Рейтинг: +13261

      derrik2000 > alarm 44 минуты назад

      Ох, ты озорник! )

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      Рейтинг: +2151

      Бомбардиръ 46 минут назад

      Пешком обыграли инвалидов.

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      Рейтинг: +9

      TourDefrance > Бомбардиръ 35 минут назад

      а ты сын дерьма)

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