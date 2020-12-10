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Лига чемпионов. «Локомотив» проиграл «Баварии» и финишировал в группе последним

10 декабря 2020, 00:50
23

«Локомотив» в сезоне Лиги чемпионов не одержал ни одной победы. В последней встрече россияне уступили в Германии.

Москвичи заняли в итоге последнее место, а «Бавария» выходит в плей-офф с первого места.

Лига чемпионов. Группа А. 6-й тур

Бавария (Германия) – Локомотив (Россия) – 2:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Зюле, 63; 2:0 – Чупо-Мотинг, 80.

«Бавария»: Нойер, Боатенг (Ричардс, 69), Зюле, Сарр, Дэвис (Эрнандес, 69), Рока, Горецка (Мусиала, 61), Сане (Стиллер, 85), Мюллер (Гнабри, 46), Дуглас Коста, Чупо-Мотинг.

«Локомотив»: Гилерме, Райкович, Чорлука, Рыбусь, Живоглядов, Магкеев, Миранчук, Игнатьев, Камано (Иосифов, 76), Рыбчинский (Сильянов, 87), Эдер.

Предупреждения: Боатенг, 64; Сане, 69 – Живоглядов, 60.

Календарь Лиги чемпионов

Турнирные таблицы Лиги чемпионов

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Россия. Премьер-лига Бавария Локомотив
Комментарии (23)
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maior-60
1607550802
Для такого состава и с такой скамейкой - это предел.
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derrik2000
1607550846
Как не ставили весь матч целый автопарк у своих ворот паровозы, но немецкое качество всё таки оказалось выше российского. А кто сомневался?
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САДЫЧОК
1607550899
Я не знаю , как Локо играл до 80 минуты , но после проигрывая Бавария владела мячом 100 %.и удивил Рыбчинский , команда летит , а он заменяется еле ползёт...как , такое возможно ?!
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Граф2019
1607550946
ну вот и дрезина встала на запасные путя...
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Andrering87
1607555202
Ну все равно в такой группе Локо выступил достойно.. Краснодар для дебюта в групповом этапе лч выглядил достойео, да и прошел в ЛЕ...зенит в более легкой группе сделали сосамбу по полной, как и ожидалось выступили хуже всех, позор!!!!
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Nesterenko
1607557211
Посмотрел этот матч полностью не потому что надеясь на чудо, а потому что неизвестно когда в следующий раз Локомотив сыграет в группе ЛЧ.
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Просто-333
1607562252
Ну вот и славненько- все отмучились...
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GammiD
1607573189
Крыховяк вылечился от короны на один день что бы сыграть с Рубином, Кабинетчики!
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geroin161
1607592056
Как то грустно автор написал эту статью. Ничего страшного то не произошло. Чем меньше команд осталось, тем целее нервы. Скажу кощунственно, но очень очень повезло "Бурёнкам кубанским", только жаль что не долго радоваться будут. Жить им до весны, а там и их на бойню поведут)))
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JTherry
1607605475
эх, локо, такой автобус соорудили перед Гилей, в два редута держались, но... не помогло
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