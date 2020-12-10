Лига чемпионов. «Локомотив» проиграл «Баварии» и финишировал в группе последним

«Локомотив» в сезоне Лиги чемпионов не одержал ни одной победы. В последней встрече россияне уступили в Германии.

Москвичи заняли в итоге последнее место, а «Бавария» выходит в плей-офф с первого места.

Лига чемпионов. Группа А. 6-й тур

Бавария (Германия) – Локомотив (Россия) – 2:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Зюле, 63; 2:0 – Чупо-Мотинг, 80.

«Бавария»: Нойер, Боатенг (Ричардс, 69), Зюле, Сарр, Дэвис (Эрнандес, 69), Рока, Горецка (Мусиала, 61), Сане (Стиллер, 85), Мюллер (Гнабри, 46), Дуглас Коста, Чупо-Мотинг.

«Локомотив»: Гилерме, Райкович, Чорлука, Рыбусь, Живоглядов, Магкеев, Миранчук, Игнатьев, Камано (Иосифов, 76), Рыбчинский (Сильянов, 87), Эдер.

Предупреждения: Боатенг, 64; Сане, 69 – Живоглядов, 60.

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