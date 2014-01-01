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    Николич – о матче с «Баварией»: «Нужно сделать маленькое чудо»

    Главный тренер «Локомотива» Марко Николич поделился ожиданиями от матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Баварией».

    «Завтра заключительный тур Лиги чемпионов. Мы хорошо играли на протяжении четырех туров, но последний был неудачным. Как я говорил еще до первого матча с «Баварией», это лучшая команда Европы и, возможно, мира. Но в футболе всегда есть шанс.

    Хочу, чтобы команда показывала себя до последней секунды, пока у нас есть шансы. Чтобы билась на поле. Я не знаю, в каком составе «Бавария» выйдет на матч, но это не важно. У них много качественных игроков, и мы к этому готовились.

    Нам же не хватает множества футболистов. Все, кто здоров, прилетели в Мюнхен. Нужно оставить на поле все силы и сделать маленькое чудо. Такое бывает в спорте», – сказал Николич.

    • «Локомотив» идет последним в группе А. «Бавария» – первая.
    • Москвичи могут выйти в плей-офф Лиги Европы, если обыграют «Баварию», а «Атлетико» в параллельном матче не проиграет «Зальцбургу».
    • Игра состоится в среду, 9 декабря. Начало – в 23:00 (МСК).

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    Источник: официальный сайт «Локомотива»

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