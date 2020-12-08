Николич – о матче с «Баварией»: «Нужно сделать маленькое чудо»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич поделился ожиданиями от матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Баварией».

«Завтра заключительный тур Лиги чемпионов. Мы хорошо играли на протяжении четырех туров, но последний был неудачным. Как я говорил еще до первого матча с «Баварией», это лучшая команда Европы и, возможно, мира. Но в футболе всегда есть шанс.

Хочу, чтобы команда показывала себя до последней секунды, пока у нас есть шансы. Чтобы билась на поле. Я не знаю, в каком составе «Бавария» выйдет на матч, но это не важно. У них много качественных игроков, и мы к этому готовились.

Нам же не хватает множества футболистов. Все, кто здоров, прилетели в Мюнхен. Нужно оставить на поле все силы и сделать маленькое чудо. Такое бывает в спорте», – сказал Николич.