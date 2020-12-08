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  • Николич – о матче с «Баварией»: «Нужно сделать маленькое чудо»

Николич – о матче с «Баварией»: «Нужно сделать маленькое чудо»

8 декабря 2020, 22:22
4

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич поделился ожиданиями от матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Баварией».

«Завтра заключительный тур Лиги чемпионов. Мы хорошо играли на протяжении четырех туров, но последний был неудачным. Как я говорил еще до первого матча с «Баварией», это лучшая команда Европы и, возможно, мира. Но в футболе всегда есть шанс.

Хочу, чтобы команда показывала себя до последней секунды, пока у нас есть шансы. Чтобы билась на поле. Я не знаю, в каком составе «Бавария» выйдет на матч, но это не важно. У них много качественных игроков, и мы к этому готовились.

Нам же не хватает множества футболистов. Все, кто здоров, прилетели в Мюнхен. Нужно оставить на поле все силы и сделать маленькое чудо. Такое бывает в спорте», – сказал Николич.

  • «Локомотив» идет последним в группе А. «Бавария» – первая.
  • Москвичи могут выйти в плей-офф Лиги Европы, если обыграют «Баварию», а «Атлетико» в параллельном матче не проиграет «Зальцбургу».
  • Игра состоится в среду, 9 декабря. Начало – в 23:00 (МСК).

Источник: официальный сайт «Локомотива»
Лига чемпионов Бавария Локомотив Николич Марко
Комментарии (4)
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Aleksey!
1607457194
Ну не надо вообще говорить эти интервью. Смысла нет. Вы всё нам уже доказали. Все дружно.
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ЛОКО 69
1607465771
Мещеряков,Кикнадзе и Марко (свалившиеся неизвестно от куда)..........маленькое чудо!!!
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serglider
1607466682
Смешно... Это даже не чудо - это фантастика! Затрапезный Локо, обыграет Баварию, на ее поле, ставшую в этом сезоне лучшей командой континента!? Николич, очнись и спустись уже на землю... и перестань уже употреблять запрещенные вещества)))
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KalterJax
1607467076
Мда про чудо это лишнее конечно! Достаточно было сказать, что задача выйти на поле , сыграть достойно и показать максимум!
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