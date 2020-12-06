Левандовски: «Возможно, придется ждать 100 лет, чтобы появился игрок, похожий на Месси»

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски считает форварда «Барселоны» Лионеля Месси величайшим игроком. У аргентинца шесть «Золотых мячей».

«Месси – один из величайших игроков в истории. Возможно, его достижения больше не покорятся никому; возможно, придется ждать 100 лет, чтобы появился игрок, похожий на Месси», – сказал поляк.