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  • Левандовски: «Возможно, придется ждать 100 лет, чтобы появился игрок, похожий на Месси»

Левандовски: «Возможно, придется ждать 100 лет, чтобы появился игрок, похожий на Месси»

6 декабря 2020, 11:25
1

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски считает форварда «Барселоны» Лионеля Месси величайшим игроком. У аргентинца шесть «Золотых мячей».

«Месси – один из величайших игроков в истории. Возможно, его достижения больше не покорятся никому; возможно, придется ждать 100 лет, чтобы появился игрок, похожий на Месси», – сказал поляк.

  • Аргентинец всю карьеру проводит в «Барселоне», которую пытался покинуть летом.
  • 33-летний Месси стоит на рынке 100 миллионов евро.
  • Левандовски – лучший бомбардир сезона Бундеслиги (12 голов).

Источник: Ole
Испания. Примера Германия. Бундеслига Бавария Барселона Месси Лионель Левандовски Роберт
Комментарии (1)
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DyadyaWel
1607251642
Ну талантов не мало и сейчас, вот только деньги и повышенное внимание всё ломают. Тот же Мбапе уже не кажется таким сверх одаренным как все считали. Тяжело развиваться если все вокруг и так говорят что ты мега крут.
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