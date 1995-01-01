Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду
    Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду
    2 Тест: вы бы могли составить календарь РФПЛ?
    Тест: вы бы могли составить календарь РФПЛ?
    3 Тест: готовы ли вы стать арбитром РФПЛ?
    Тест: готовы ли вы стать арбитром РФПЛ?

    Левандовски: «Возможно, придется ждать 100 лет, чтобы появился игрок, похожий на Месси»

    Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски считает форварда «Барселоны» Лионеля Месси величайшим игроком. У аргентинца шесть «Золотых мячей».

    «Месси – один из величайших игроков в истории. Возможно, его достижения больше не покорятся никому; возможно, придется ждать 100 лет, чтобы появился игрок, похожий на Месси», – сказал поляк.

    • Аргентинец всю карьеру проводит в «Барселоне», которую пытался покинуть летом.
    • 33-летний Месси стоит на рынке 100 миллионов евро.
    • Левандовски – лучший бомбардир сезона Бундеслиги (12 голов).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Ole

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:25
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    81159
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru