Артета: «Сейчас «Арсеналу» чего-то не хватает»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поговорил о последних результатах. По его мнению, команда должна в таблице АПЛ быть выше.
«Существует разница между нашим нынешним местом и тем, где мы должны быть. Сейчас «Арсеналу» чего-то не хватает. Нужно быть смелее. Мы постоянно находимся на грани либо победы, либо поражения. Для нас каждая встреча – тяжелая. Впереди много работы. Мы к ней готовы», – заверил испанец.
- В 22:15 по Москве «Арсенал» начнет матч АПЛ против «Вулверхэмптона».
- Лучший игрок «Арсенала» по ударам в сезоне АПЛ (13) и созданным голевым моментам (11) - Пьер-Эмерик Обамеянг.
- «Арсенал» лидирует в группе Лиги Европы.
Источник: Goal