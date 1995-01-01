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    Артета: «Сейчас «Арсеналу» чего-то не хватает»

    Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поговорил о последних результатах. По его мнению, команда должна в таблице АПЛ быть выше.

    «Существует разница между нашим нынешним местом и тем, где мы должны быть. Сейчас «Арсеналу» чего-то не хватает. Нужно быть смелее. Мы постоянно находимся на грани либо победы, либо поражения. Для нас каждая встреча – тяжелая. Впереди много работы. Мы к ней готовы», – заверил испанец.

    • В 22:15 по Москве «Арсенал» начнет матч АПЛ против «Вулверхэмптона».
    • Лучший игрок «Арсенала» по ударам в сезоне АПЛ (13) и созданным голевым моментам (11) - Пьер-Эмерик Обамеянг.
    • «Арсенал» лидирует в группе Лиги Европы.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Goal

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