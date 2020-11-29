Артета: «Сейчас «Арсеналу» чего-то не хватает»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поговорил о последних результатах. По его мнению, команда должна в таблице АПЛ быть выше.

«Существует разница между нашим нынешним местом и тем, где мы должны быть. Сейчас «Арсеналу» чего-то не хватает. Нужно быть смелее. Мы постоянно находимся на грани либо победы, либо поражения. Для нас каждая встреча – тяжелая. Впереди много работы. Мы к ней готовы», – заверил испанец.