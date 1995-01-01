Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест на знание истории: угадай клуб по его старому названию
    Тест на знание истории: угадай клуб по его старому названию
    2 Тест: угадай внезапного чемпиона
    Тест: угадай внезапного чемпиона
    3 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?

    Щенников, Влашич, Эджуке и Чалов – в старте ЦСКА на матч с «Фейеноордом»

    Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Фейеноорда» на очный матч четвертого тура группового этапа Лиги Европы.

    ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Магнуссон, Дивеев, Зайнутдинов, Марадишвили, Обляков, Влашич, Эджуке, Сигурдссон, Чалов.

    «Фейеноорд»: Марсман, Спайич, Ньивкооп, Сенези, Димерс, Гертрейда, Кекчю, Бергхейс, Линссен, Тоорнстра, Йоргенсен.

    • Игра пройдет в Москве на стадионе «ВЭБ Арена».
    • Начало – в 20:55 по московскому времени.
    • ЦСКА имеет в своем активе два очка в трех турах ЛЕ, «Фейеноорд» – четыре.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:54
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1830

      CSKA57 38 минут назад

      Эджуке, как специалист по голландцам, не реализует хорошие моменты.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6083

      knikos > CSKA57 33 минуты назад

      Эдкуйке -дебил ! Ну что делает в этой ситуации нормальный нап ? Ставит правую опорной ( если защитник вмешается , то пеналь ) и бьёт левой ! А этот дебил выворачивает правую , дав шанс защитнику помешать .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +874

      ySS 2 часа назад

      Ганчарэнка решил в 3 форварда сыграть?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10737

      Skull_Boy 2 часа назад

      Если сегодня не возьмут 3 очка, то дальше играть смысла нет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +152

      KKH 2 часа назад

      ЦСКА удачи вам!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1830

      аларм дубль2 2 часа назад

      НУ ЧЕ!ЦСКА!ВПЕРЕД !ВСЯ АДЕКВАТНАЯ РОССИЯ ЗАМ ВАС!ПСЫ АЛАРМА ВСЕМИ ПОСЫЛАЮТСЯ НА!А МЫ ВАМ ЖЕЛАЕМ ПОБЕДЫ!!СЕЙЧАС ЦСКА САМЫЙ СИЛЬНЫЙ ИЗ НАС!ВПЕРЕД И УДАЧИ ВАМ И ПОБЕД!!!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5043

      KPCCSPB > аларм дубль2 1 час назад

      Епало скрой своё пропитое, опять закапсила, нажралась уже?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +326

      CSKA №1 2 часа назад

      с Богом!!!

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    80788
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru