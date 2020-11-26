Щенников, Влашич, Эджуке и Чалов – в старте ЦСКА на матч с «Фейеноордом»

Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Фейеноорда» на очный матч четвертого тура группового этапа Лиги Европы.
ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Магнуссон, Дивеев, Зайнутдинов, Марадишвили, Обляков, Влашич, Эджуке, Сигурдссон, Чалов.
«Фейеноорд»: Марсман, Спайич, Ньивкооп, Сенези, Димерс, Гертрейда, Кекчю, Бергхейс, Линссен, Тоорнстра, Йоргенсен.
- Игра пройдет в Москве на стадионе «ВЭБ Арена».
- Начало – в 20:55 по московскому времени.
- ЦСКА имеет в своем активе два очка в трех турах ЛЕ, «Фейеноорд» – четыре.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Источник: Официальный сайт УЕФА