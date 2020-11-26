Фернандеш, Санчо, Госенс и Тадич – претенденты на звание лучшего игрока недели в ЛЧ

УЕФА назвал номинантов на звание лучшего игрока по итогам четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Это хавбек «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш, вингер дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо, защитник «Аталанты» Робин Госенс и форвард «Аякса» Душан Тадич.
- Фернандеш оформил дубль в матче с «Истанбулом» (4:1).
- Санчо отличился голом и ассистом в игре с «Брюгге» (3:0).
- Госенс забил «Ливерпулю» (2:0).
- Тадич сделал два ассиста в поединке с «Мидтьюлландом» (3:1).
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Источник: Официальный сайт УЕФА