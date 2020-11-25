Месси: «Марадона не уходит, потому что он вечен»

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси выразил соболезнования в связи со смертью Диего Марадоны. Он умер в возрасте 60 лет.

«Очень печальный день для всех аргентинцев и для футбола. Он оставляет нас, но не уходит, потому что Диего вечен. Храню в памяти все прекрасные моменты, пережитые вместе с ним, и выражаю соболезнования семье Диего и его друзьям. Покойся с миром», – цитирует Месси «Чемпионат» со ссылкой на Goal.