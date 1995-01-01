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    Месси: «Марадона не уходит, потому что он вечен»

    Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси выразил соболезнования в связи со смертью Диего Марадоны. Он умер в возрасте 60 лет.

    «Очень печальный день для всех аргентинцев и для футбола. Он оставляет нас, но не уходит, потому что Диего вечен. Храню в памяти все прекрасные моменты, пережитые вместе с ним, и выражаю соболезнования семье Диего и его друзьям. Покойся с миром», – цитирует Месси «Чемпионат» со ссылкой на Goal.

    • Последний раз на публике Марадона появлялся 30 октября.
    • Марадона выигрывал чемпионат мира в 1986 году.
    • На клубном уровне больше всего матчей игрок провел за «Наполи» (1984-1991 годы).

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    Источник: «Чемпионат»

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