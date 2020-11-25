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Месси: «Марадона не уходит, потому что он вечен»

25 ноября 2020, 21:34
2

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси выразил соболезнования в связи со смертью Диего Марадоны. Он умер в возрасте 60 лет.

«Очень печальный день для всех аргентинцев и для футбола. Он оставляет нас, но не уходит, потому что Диего вечен. Храню в памяти все прекрасные моменты, пережитые вместе с ним, и выражаю соболезнования семье Диего и его друзьям. Покойся с миром», – цитирует Месси «Чемпионат» со ссылкой на Goal.

  • Последний раз на публике Марадона появлялся 30 октября.
  • Марадона выигрывал чемпионат мира в 1986 году.
  • На клубном уровне больше всего матчей игрок провел за «Наполи» (1984-1991 годы).

Источник: «Чемпионат»
Испания. Примера Барселона Месси Лионель Марадона Диего
Комментарии (2)
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вальтер 79
1606338114
красиво сказал молодец легенда навсегда
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Plyash
1606338313
Вы одни из двух лучших футболиста Мира,не буду вспоминать Пассареллу ,Батистуту,Кемпеса,Каниджу.И это на все времена,спасибо Вам,что Вы есть в футболе.
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