Месси: «Марадона не уходит, потому что он вечен»

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси выразил соболезнования в связи со смертью Диего Марадоны. Он умер в возрасте 60 лет.
«Очень печальный день для всех аргентинцев и для футбола. Он оставляет нас, но не уходит, потому что Диего вечен. Храню в памяти все прекрасные моменты, пережитые вместе с ним, и выражаю соболезнования семье Диего и его друзьям. Покойся с миром», – цитирует Месси «Чемпионат» со ссылкой на Goal.
- Последний раз на публике Марадона появлялся 30 октября.
- Марадона выигрывал чемпионат мира в 1986 году.
- На клубном уровне больше всего матчей игрок провел за «Наполи» (1984-1991 годы).
Источник: «Чемпионат»