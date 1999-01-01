Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какой клуб появился раньше?
    Тест: какой клуб появился раньше?
    2 Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?
    Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?
    3 Тест: знаете ли вы прозвище Кокорина, Златана и других игроков Евро-2016
    Тест: знаете ли вы прозвище Кокорина, Златана и других игроков Евро-2016

    Президент Аргентины Фернандес объявил трехдневный траур в связи со смертью Марадоны

    Альберто Фернандес, президент Аргентины, объявил траур в связи со смертью бывшего игрока сборной страны Диего Марадоны. Он продлится три дня, информирует южноамериканское издание Hoy.

    «Вы подняли нас на вершину мира. Вы сделали нас безмерно счастливыми. Вы были величайшим.

    Спасибо, Диего. Мы будем скучать по тебе вечно», – написал Фернандес в твиттере.

    • Последний раз на публике Марадона появлялся 30 октября.
    • Марадона выигрывал чемпионат мира в 1986 году.
    • На клубном уровне больше всего матчей игрок провел за «Наполи» (1984-1991 годы).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Hoy

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:15
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    80739
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru