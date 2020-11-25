Президент Аргентины Фернандес объявил трехдневный траур в связи со смертью Марадоны

Альберто Фернандес, президент Аргентины, объявил траур в связи со смертью бывшего игрока сборной страны Диего Марадоны. Он продлится три дня, информирует южноамериканское издание Hoy.

«Вы подняли нас на вершину мира. Вы сделали нас безмерно счастливыми. Вы были величайшим.

Спасибо, Диего. Мы будем скучать по тебе вечно», – написал Фернандес в твиттере.