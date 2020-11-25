Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Президент Аргентины Фернандес объявил трехдневный траур в связи со смертью Марадоны

Президент Аргентины Фернандес объявил трехдневный траур в связи со смертью Марадоны

25 ноября 2020, 20:15
10

Альберто Фернандес, президент Аргентины, объявил траур в связи со смертью бывшего игрока сборной страны Диего Марадоны. Он продлится три дня, информирует южноамериканское издание Hoy.

«Вы подняли нас на вершину мира. Вы сделали нас безмерно счастливыми. Вы были величайшим.

Спасибо, Диего. Мы будем скучать по тебе вечно», – написал Фернандес в твиттере.

  • Последний раз на публике Марадона появлялся 30 октября.
  • Марадона выигрывал чемпионат мира в 1986 году.
  • На клубном уровне больше всего матчей игрок провел за «Наполи» (1984-1991 годы).

Источник: Hoy
Аргентина Марадона Диего
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Plyash
1606328081
"Вы подняли нас на вершину мира.Вы сделали нас безмерно счастливыми."Это про Аргентину. Во истину,великие спортсмены делают для всего мира и своих стран много больше,чем пресловутые политики.Диего,вечная память тебе.
Ответить
Nemchinevich I.P.
1606329411
Скорбим.
Ответить
атеист
1606331239
Ушёл ВЕЛИКИЙ, это - печаль.......
Ответить
САДЫЧОК
1606332216
Диего Армандо Марадона ! В 80-90 , только очень далёкие не знали этого Великого Футболиста ! Лучший , на века !
Ответить
слава гомель
1606332902
ДИЕГО...ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ..............
Ответить
Главные новости
Канчельскис: «Кто говорит, что РПЛ сильнее турецкого чемпионата, не разбирается в футболе»
18:22
Смородская посмеялась над призывами уволить Семака
17:58
4
«Динамо» согласовало переход вингера сборной Эквадора
17:49
Саудовский клуб заинтересовался игроком сборной России
17:32
1
Радимов оценил последствия дисквалификации для Талалаева
17:17
4
Аршавин изменил мнение о Соболеве
17:08
9
Филипенко оценил возвращение Дзюбы в «Спартак»
16:31
5
«Динамо» определилось с зарплатой новичков из Южной Америки
16:03
1
Дзюбе вынесли жестокий вердикт
15:42
9
Россиянина включили в топ-3 вратарей мира
15:39
6
Все новости
Все новости
Аршавин: «У ЦСКА нет какого‑то четкого рисунка»
18:13
В «Ахмате» оценили работу Черчесова
17:21
1
Аршавин изменил мнение о Соболеве
17:08
9
Стали известны стартовые составы на матч «Акрон» – ЦСКА: 28 августа 2026
16:52
2
Агент заявил о «начале конца» Талалаева в «Балтике»
16:45
1
Мнение Шаронова о чемпионских перспективах «Спартака»
16:40
1
Филипенко оценил возвращение Дзюбы в «Спартак»
16:31
5
«Динамо» определилось с зарплатой новичков из Южной Америки
16:03
1
Дзюбе вынесли жестокий вердикт
15:42
9
Россиянина включили в топ-3 вратарей мира
15:39
6
«Нужно объявить войну»: Колосков – о поведении Талалаева
15:26
4
Итоги жеребьевки общего этапа Лиги конференций
15:13
Начальство Талалаева осудило его странное поведение
15:05
9
Экс-спартаковец описал Дзюбу двумя словами
14:47
2
Опубликована новая история про знаменитый кошелек Быстрова
14:43
1
Итоги жеребьевки общего этапа Лиги Европы
14:36
1
Семин выявил в РПЛ прогрессирующего российского тренера
14:27
2
Реакция Вагнера на анонс прощального матча на «ВЭБ Арене»
14:20
1
ФотоВоспитанник ЦСКА, выступавший за молодежную сборную, перешел в клуб из Беларуси
14:00
Аршавин назвал клубы, которые его удивили и разочаровали на старте РПЛ
13:50
2
Президент «Галатасарая» оценил готовность Батракова к матчам с «Барселоной» и «ПСЖ»
13:40
4
«Арсенал» продаст вингера сборной Бразилии в Саудовскую Аравию за сумму свыше 65 миллионов
13:31
Пруцев назвал положительные изменения в «Спартаке» за год
13:22
9
ФотоКлуб РПЛ продал участника ЧМ-2026
13:10
Вратарь команды РПЛ заявил, что его клуб опередил бы «Реал» в Лиге чемпионов
12:59
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+