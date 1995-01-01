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    Журналист Андронов: «Карпин был готов вернуться в «Спартак», но просил прописать неустойку 15 миллионов на случай увольнения»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в 2018 году был готов вернуться в «Спартак». Об этом рассказал журналист «Советского спорта», блогер, комментатор Алексей Андронов.

    «У меня есть инсайд. Еще до Олега Кононова у «Спартака» была встреча с Карпиным. Он сказал: «Никаких проблем. Пишем неустойку в 15 миллионов евро, и на следующий день я ваш. Вы же все равно меня выгоните. Так что давайте это пропишем», – процитировал Андронов Карпина на ютуб-канале «У Кузьмича».

    • Карпин играл и тренировал «Спартак», при нем команда брала серебро РПЛ.
    • Сейчас москвичи идут в РПЛ третьими.
    • «Ростов» занимает шестое место.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 21:43
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3169

      Гавроша 46 минут назад

      Странно, что федун не согласился - мазуту хватит!

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