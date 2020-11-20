Журналист Андронов: «Карпин был готов вернуться в «Спартак», но просил прописать неустойку 15 миллионов на случай увольнения»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в 2018 году был готов вернуться в «Спартак». Об этом рассказал журналист «Советского спорта», блогер, комментатор Алексей Андронов.

«У меня есть инсайд. Еще до Олега Кононова у «Спартака» была встреча с Карпиным. Он сказал: «Никаких проблем. Пишем неустойку в 15 миллионов евро, и на следующий день я ваш. Вы же все равно меня выгоните. Так что давайте это пропишем», – процитировал Андронов Карпина на ютуб-канале «У Кузьмича».