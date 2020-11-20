Газизов: «Я не против, если Цорн найдет игрока для «Спартака»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов высказался об отношениях со своим предшественником Томасом Цорном.

«Конечно, у нас с Цорном нормальные отношения. Понимаете, он сделал всe возможное, что мог на тот момент. Не знаю, что именно он сделал не так, но получилось как получилось.

Сказал Томасу, чтобы он позвонил, когда в следующий раз будет в России – встретимся за ужином и, может, даже разопьeм бутылку вина. Я не против, если Цорн и игрока «Спартаку» найдeт. Он давно работает в футболе», – сказал Газизов.