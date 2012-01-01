Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?
    Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?
    2 Тест: помните ли вы Евро-2012?
    Тест: помните ли вы Евро-2012?
    3 Тест: факт о Гинере, Федуне или Галицком?
    Тест: факт о Гинере, Федуне или Галицком?

    Газизов: «Я не против, если Цорн найдет игрока для «Спартака»

    Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов высказался об отношениях со своим предшественником Томасом Цорном.

    «Конечно, у нас с Цорном нормальные отношения. Понимаете, он сделал всe возможное, что мог на тот момент. Не знаю, что именно он сделал не так, но получилось как получилось.

    Сказал Томасу, чтобы он позвонил, когда в следующий раз будет в России – встретимся за ужином и, может, даже разопьeм бутылку вина. Я не против, если Цорн и игрока «Спартаку» найдeт. Он давно работает в футболе», – сказал Газизов.

    • Цорн работал в «Спартаке» с мая 2019-го по июль 2020-го года.
    • В прошлом сезоне команда финишировала в РПЛ на седьмом месте.
    • В текущем чемпионате москвичи после 14 туров идут третьими.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:17
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5248

      NewLife 1 час назад

      "Думал, вот она отрада, и ни веслами не надо, ни ладонями..."
      В.С. Высоцкий
      По ходу, Газизов кайфует от того, что ни чирикни, все печатают. Интересно, Федун видит пользу от его работы.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16043

      slavutiq70 1 час назад

      Все колонки новостей заполнены Газизовы,,,так бы на трансферном рынке работал,,,, а получается одно бла бла бла,,,,,,,

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18902

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Шамиль, ты это в плане распила? Или серьёзно?...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16559

      silver29 2 часа назад

      Если Цорн будет подгонять игроков в Спартак, зачем тогда этот Газизов нужен ?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25549

      oyabun 2 часа назад

      Газизов понимает, что у самого с трансферами не получается?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16559

      silver29 > oyabun 2 часа назад

      Похоже он обычный прожектер и словоблуд ((((

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    80643
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru