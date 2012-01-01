Газизов: «Я не против, если Цорн найдет игрока для «Спартака»

"Думал, вот она отрада, и ни веслами не надо, ни ладонями..."
В.С. Высоцкий
По ходу, Газизов кайфует от того, что ни чирикни, все печатают. Интересно, Федун видит пользу от его работы.
Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов высказался об отношениях со своим предшественником Томасом Цорном.
«Конечно, у нас с Цорном нормальные отношения. Понимаете, он сделал всe возможное, что мог на тот момент. Не знаю, что именно он сделал не так, но получилось как получилось.
Сказал Томасу, чтобы он позвонил, когда в следующий раз будет в России – встретимся за ужином и, может, даже разопьeм бутылку вина. Я не против, если Цорн и игрока «Спартаку» найдeт. Он давно работает в футболе», – сказал Газизов.
- Цорн работал в «Спартаке» с мая 2019-го по июль 2020-го года.
- В прошлом сезоне команда финишировала в РПЛ на седьмом месте.
- В текущем чемпионате москвичи после 14 туров идут третьими.