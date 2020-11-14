Le10Sport: «Страсбур» отказал «Локомотиву» и «Милану» в трансфере защитника Симакана

Центральный защитник «Страсбура» Мохамед Симакан мог сменить команду во время последнего трансферного окна.

По информации Le10Sport, конкретные предложения о покупке 20-летнего футболиста сделали «Локомотив» и «Милан».

Россияне выразили готовность заплатить за игрока 12 миллионов евро, а также включить в сделку бонусы в размере 3 миллионов.

Итальянцы, в свою очередь, предложили 12 миллионов + 2 миллиона бонусами.

«Страсбур» отказал обоим клубам, требуя за Симакана 15 миллионов одним платежом.